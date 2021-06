„Kontaktoval jsem tedy vedení klatovských školek, kde jsem se záhy spojil s paní Marešovou, se kterou jsme později vyřešili potřebné drobnosti a akci mohli uskutečnit,“ pokračoval.

Sportovní den byl zaměřený na děti předškolního věku. Zúčastnilo se ho celkem 48 předškoláků, kteří si vyzkoušeli aktivitu na různých stanovištích, od opičí dráhy, přes různé hry až po florbalovou arénku.

Předškoláci v Klatovech si sportovní den užili. Zkusili si opičí dráhu i florbal.Zdroj: Sport Club Klatovy

„Cílili jsme především na zábavu, obratnost a obnovu vztahu ke sportu jako takovému, protože přece jen doba covidová veškerou mládež od sportu nekompromisně odstřihla na více než rok. Pevně doufám, že už je vše za námi a sport se bude moci znovu naplno rozjet,“ přeje si Klán, který si pochvaloval celkovou úroveň akce i radost na tvářích malých dětí.

„Bylo super po tak dlouhé době vidět děti pohromadě na hale, vidět jejich radost a slyšet pozitivní ohlasy, které nás motivují k další práci,“ lebedil si.

Ještě předtím, než došlo ke kontaktování klatovských školek, se klub spojil se Základní školou Klatovy v Čapkově ulici, se kterou má dlouhodobě dobré vztahy. „A domluvili jsme se na akci, která nás teprve čeká. Konkrétně 28. června,“ prozradil Martin Klán. Tentokrát se mají na co těšit děti z prvního stupně.

Poděkování Martina Klána

„Chtěl bych poděkovat všem zúčastněným, ať už klukům a jedné holčině z řad oddílu (Jaroslav Jiřík, Tomáš Joachimsthaler, Matěj Chod, Anna Rubášová), kteří nám přišli pomoci. Dále také paním učitelkám z MŠ Studentská, které to dopoledne s námi vydržely, a zejména pak paní ředitelce Daně Martínkové ze Základní školy Klatovy, Čapkova ulice, za to, jak nám vyšla vstříc a uvolnila nám prostory velké tělocvičny, kde by za normálních okolností a špatného počasí probíhala výuka tělesné výchovy. A v neposlední řadě děkujeme školce za možnost, že jsme akci mohli uspořádat. Doufáme, že další takové akce budou mít podobný úspěch. Již teď se připravujeme na další, a to soutěž pro první stupeň ZŠ Klatovy, Čapkova ulice, která se uskuteční 28. června a na které očekáváme účast kolem 250 dětí.“