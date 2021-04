Ani letos tak nebude vzhledem k malému počtu odehraných zápasů zajištěna postupová a sestupová propustnost jednotlivých soutěží. „Hlavním důvodem, který vedl k tomuto rozhodnutí, je zejména současná situace v ČR, která neumožňuje ani sportovní přípravu, ani soutěžní utkání,“ řekl ředitel ligových florbalových soutěží Zdeněk Mlčoušek.

A to je velká rána i pro klatovský Sport Club, jenž má ve svých řadách několik desítek členů a řadu týmů napříč jednotlivými věkovými kategoriemi.

„Nedohraná sezona? Já osobně ji beru spíš jako ani ne rozběhnutou. Pár kategorií v letošní sezoně odehrálo jeden, dva zápasy, zbytek nic. To vše už na podzim,“ posteskl si Jiří Klouda, jeden ze zakladatelů florbalového oddílu v Klatovech, a dodal, že mu je smutno z toho, že některé kategorie odehrály soutěžní utkání naposledy před 12. březnem loňského roku. A to už je dlouhá doba.

Florbalisté a florbalistky Klatov v akci. Když to ještě bylo možné…Zdroj: Deník/Martin Mangl

Přitom před Vánoci ve městě pod Černou věží sršeli mírným (opravdu mírným) optimismem. „Doufali jsme, že se alespoň nějaká část sezony odehraje, ale od února už jsme byli tak nějak smíření s tím, že se letos opět nic rozehrávat nebude,“ uvedla tvář klatovského klubu.

Nezbývá tedy teď nic jiného, než se pomalu připravovat na další soutěžní ročník. Bude však důvod? Nebude to další zbytečná ztráta času a promrhaného úsilí? „U nás už další sezonu řešíme, ale podrobně to nyní nejde ani naplánovat. Vzhledem k nestálé situaci i k tomu, že se s dětmi nevídáme,“ upozornil Klouda a vypočítával ztráty (především personální a členské), které pro klatovský oddíl přišly po roce sportovního temna.

„Bohužel už teď víme, že covid nám vezme nebo vzal mnoho dětí a hráčů. Ztráty z těchto řad budou velké, a ačkoliv jsme s tím počítali, připravit se na to nedá. Myslím psychicky. To buď ustojíte, kousnete se, začnete tvořit, připravovat a jedete téměř od začátku, nebo to vzdáte a oddíl nebude,“ vysvětlil. „Ve sportovním prostředí už je mnoho klubů, které končí, protože nemají kde brát,“ doplnil.

Pak ale přepnul na o poznání pozitivnější tón. „Nicméně abych nebyl pořád jen negativní, v létě nás čeká řada akcí, které věříme, že proběhnou. Ono vlastně celý ten návrat bude jiný. Loni to byl březen a duben, takže postavit letní přípravu nebylo nijak extra rozdílné oproti jiným létům, ale letos to bude odlišné. Letní příprava bude probíhat déle, nebude mít tak rychlý nástup do hlavní fáze a hlavně chceme začít spolupracovat s fyzioterapeutem, protože hrozí velké riziko zranění vzhledem k této dlouhé pauze,“ prozradil klatovský hráč, trenér i funkcionář.

„Takže pokud vše klapne, k tréninkům venku by mohl být ještě kompenzační trénink zaměřený na co nejrychlejší a zároveň zdravý návrat těla hráčů a hráček do maximálního výkonu,“ podotkl a pak ještě potvrdil, že je člověkem, který se nebojí ostatních názorů a vždy si stojí za svým.

„Na závěr si neodpustím komentář, který jsem již někde použil. Je zásadní chyba rozdělit sport na profesionální a amatérský. Měl by tam být mezistupeň na výkonnostní sport a ten měl za bezpečnostních opatření běžet dál. Ale to není na mně, abych někomu radil a kritizoval. Je mi jasné, že ustát to jako společnost není a rozhodně nebude jednoduché. Bohužel si ale myslím, že se můžeme rozloučit s větším mládežnickým úspěchem v dalších letech na zahraniční scéně. Ať už se jedná o jakékoliv sportovní odvětví,“ uzavřel Klouda povídání.