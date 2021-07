Oddíl z města karafiátů ale bude kromě děvčat v Praze reprezentovat i Martin Klán, člen vedení pošumavského klubu, trenér, ale také florbalový sudí. A právě v rozhodcovském triku a s píšťalkou Klán do Prahy pojede.

Turnaje, na který se letos sjedou týmy z různých koutů republiky, ale také z Polska, Lotyšska, Slovenska a Švýcarska, se mladý florbalový fanatik zúčastní podruhé v životě. „Minule jsme si nějakým způsobem zasloužili i finálový zápas kategorie chlapců do 13 let, ve kterém se proti sobě postavily dva týmy ze Švýcarska,“ vzpomíná Martin Klán. „Tehdy to byla vlastně i moje první zkušenost s rozhodováním zápasů v anglickém jazyce,“ pokračuje.

Na Prague Games letos jedete v roli arbitra podruhé ve své kariéře. Těšíte se?

Moc se těším. Tím, že jsem po covidu stihl odřídit dva zápasy a turnaj v Brně, kde jsem pískal juniorské a dorostenecké kategorie, hlad po pískání už není takový, jaký byl třeba před měsícem, ale pořád je to Prague Games, jeden z největších turnajů v Evropě. Navíc jsme se s kolegou už předem domluvili, že se přihlásíme na tolik akcí, kolik nám čas dovolí.

Konkrétně na Prague Games se přihlásil neskutečný počet rozhodčích. A to až takový, že pořadatelé museli rozhodnout, kdo se na turnaj podívá a kdo ne. Proč si myslíte, že ve velké konkurenci vybrali zrovna vás?

Doba bez florbalu byla už hrozně moc dlouhá, takže velký zájem se dal tak trochu i očekávat. Hlad po zápasech je nejen u hráčů, ale i rozhodčích. A co rozhodlo, že mě vybrali? Nevím. To byste se musel zeptat jinde (úsměv). Každopádně organizátoři rozhodčí vybírají vždy na základě různých aspektů a kritérií.

Už víte, jaké kategorie – popřípadě zápasy – budete pískat?

Nominace na jednotlivé zápasy je vždycky velké překvapení. Nevíme, jaké kategorie budeme řídit, natož konkrétní duely. Nechám se překvapit.

Takže je teoreticky možné, že budete řídit také turnajové souboje klatovských děvčat?

Možné to je. Když jsem jel na Prague Games před dvěma lety, pískal jsem tehdy naše nejmladší kluky. Každopádně doufám, že se něco podobného letos nestane (usmívá se).

Budou pro vás jako rozhodčí na turnaji platit nějaká zvýšená hygienická opatření?

Pořadatelé dělají všechno pro to, aby turnaj proběhl bez sebemenších problémů a za dodržení všech platných hygienických opatření a podmínek. Víc bych to ale nechtěl komentovat. To musí jiní.

Otázka na závěr: jaké šance dáváte oběma družstvům dívek klatovského oddílu?

Jsem velice zvědavý na výkon holek v kategorii do šestnácti let. Většina z nich vloni hrála v kategorii G14, kde získaly stříbro. Ani jeden tým ale určitě neudělá ostudu, to jsem si jistý. Navíc to pro holky bude velice kvalitní příprava na následující sezonu.