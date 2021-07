Třetím hracím dnem v pátek pokračoval populární florbalový turnaj mládeže Prague Games. V akci byly opět oba výběry dívek klatovského Sport Clubu – do šestnácti i osmnácti let.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník/Martin Mangl

Florbalistky do šestnácti let nejprve bojovaly v osmifinále play-off s favorizovanými Vítkovicemi, se kterými ale smolně padly po nájezdech a tak se přesunuly do vyřazovací části play-off B.