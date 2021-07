„Chceme si v Praze zahrát kvalitní zápasy a celkově si turnaj užít,“ prohlásil před startem mezinárodního turnaje Jan Hořký, šéftrenér ženské složky dnes již tradičního pošumavského oddílu.

Neúprosný los přiřkl výběru do šestnácti let do základní skupiny favorizované týmy Bohemians Praha, Chodova a Olomouce. „Skupina smrti," utrousil Hořký.

„Ale myslím si, že pokud se holky věhlasných soupeřek nezaleknou, budou věřit ve své schopnosti a hrát jako tým, mají šanci. Porazit se dá každý, a i když to budou těžké zápasy, o to větší zkušenosti holkám přinesou do další práce,“ řekl.

Ve středu se děvčata z města pod Černou věží střetla s Bohemians a Chodovem. Oba duely však prohrála. S ´Bohemkou´ vysoko 2:7 a s Chodovem po boji 2:4.

V rámci prvního hracího dne se na turnaji bohužel nedařilo (alespoň výsledkově ne) ani klatovského výběru dívek do osmnácti let. Ten nejprve v hale Jižní na Chodově prohrál s pražskou Spartou 1:4 a večer nestačil ani na Jihlavu, se kterou prohrál poměrem 1:3.

Ve čtvrtek obě družstva základní skupinu dohrávají třetími zápasy. Šestnáctka vyzve dopoledne (od 10.40 hodin) v hale Hamr (hřiště 2) FBS Olomouc a dívčí klatovská kategorie do 18 let tým Black Angels. Tento zápas se hraje opět v hale Jižní na Chodově těsně před půl druhou odpoledne (13.25).

Kategorie G16 – skupina C

Sport Club Klatovy – FBŠ Bohemians Praha 2:7 (1:3)



Branky a nahrávky Klatov: 7. Duchková, 29. Bubeníková. Sestava Klatov: Galisová, Bláhová, Mlynářová, Staňková, Cabadová, Novotná, Bendová, Pavlíková, Duchková, Tomanová, Kubíková, Kovaříková, Šusťáčková, Bubeníková, Šindelářová. Trenéři: M. Bubeník, A. Rubášová. Hráno: Hala Hamr.



Florbal Chodov – Sport Club Klatovy 4:2 (2:0)



Branky a nahrávky Klatov: 20. Novotná (Duchková), 25. Bubeníková (Novotná). Sestava Klatov: Galisová, Bláhová, Mlynářová, Staňková, Cabadová, Novotná, Bendová, Šosová, Pavlíková, Duchková, Tomanová, Kovaříková, Kubíková, Šusťáčková, Bubeníková, Šindelářová. Trenéři: M. Bubeník, A. Rubášová. Hráno: Hala Hamr.

Kategorie G18 – skupina B

ACEMA Sparta Praha – Sport Club Klatovy 4:1 (3:0)



Branka a nahrávka Klatov: 26. Smetáková (Žižková). Sestava Klatov: Matějková, Ježdíková, Mlynářová, Malá, Brabcová, Vrbková, Žižková, Hančová, Šafandová, Marková, Voráčková, Smetáková, Štampachová, Lendelová, Podoláková, Benešová. Trenéři: J. Hořký, T. Mádr. Hráno: Hala Jižní (Chodov).



SK Jihlava – Sport Club Klatovy 3:1 (1:1)



Branka a nahrávka Klatov: 5. Vrbková (Štampachová). Sestava Klatov: Matějková, Ježdíková, Mlynářová, Malá, Brabcová, Vrbková, Žižková, Hančová, Šafandová, Marková, Voráčková, Smetáková, Štampachová, Lendelová, Podoláková, Benešová. Trenéři: J. Hořký, T. Mádr. Hráno: Hala Jižní (Chodov).

Čtvrteční program – kategorie G16 (dívky do 16 let) – 10.40: Sport Club Klatovy – FBS Olomouc (hala Hamr 2), kategorie G18 (dívky do 18 let) – 13.25: Sport Club Klatovy – Black Angels (hala Jižní).