A začali úspěšně, neboť v prvním utkání deklasovali béčko FBC RAMOS Rokycany jednoznačně 7:0. Podle statistik na svazovém webu navíc svého soka přestříleli opravdu nevídaným poměrem 34:6.

„Rokycany přijely v omezené sestavě a náš tým skoro ve třikrát větším počtu napadal celé utkání soupeře až za jeho brankou. Velký respekt patří gólmanovi Rokycan, který zastavil spousty našich jistých gólů. O naší početní převaze svědčí i rozdíl střel v poměru 6:34,“ hodnotil totální demolici soka hrající kouč klatovského Sport Clubu Jan Polomis.

Florbalisté Sport Clubu Klatovy (na archivním snímku hráči v červenobílých dresech) porazili FBC RAMOS Rokycany B 7:0, ale těsně podlehli mladíkům z Karlových Varů.Zdroj: Deník/Veronika Zimová

Ve druhém utkání Klatovy podlehly výběru karlovarských Hurikánů do 23 let těsně 5:6. Těšit je může alespoň fakt, že dokázaly otočit tříbrankovou ztrátu, byť nakonec stejně prohrály. „Druhé utkání pro nás bylo velikou neznámou. Nový soupeř v naší lize, výběr U23 FB Hurrican Karlovy Vary. Soupeř hned od začátku začal velice aktivně a my se pouze divili, co se to děje. Již v 6. minutě jsme prohrávali 0:3,“ zlobil se Jan Polomis.

„Tým se ovšem vzepřel nepříznivému stavu a ještě do konce třetiny snížil na 2:3. Soupeře jsme evidentně dost zaskočili, protože najednou jsme udávali tempo hry my. Ještě v průběhu druhé třetiny jsme dokázali srovnat a dokonce pak i odskočit na rozdíl branky. Na konci druhé třetiny jsme vedli 5:4. Ve třetí třetině se hrál skvělý florbal. Krásná akce střídala další na obou stranách. Náš Marek Štauber v brance zachránil několikrát nechytatelné střely. I přes velice vyrovnané utkání bohužel soupeř ve třetí třetině přidal dvě branky a zvítězil nejtěsnějším možným rozdílem 6:5,“ smutnil klatovský trenér, jenž byl ale celkově i přes „pouhou“ padesáti procentní bilanci velmi spokojený.

„Celkově mám z víkendu velice pozitivní pocit. Tým makal a kluci šli do obou utkání v maximálním nasazení. Osobně jsem neviděl klatovské áčko hrát lepší zápas než právě v neděli proti Varům. Všem hráčům chci poděkovat a těším se na další utkání v neděli doma,“ dodává Jan Polomis.

Právě druhý víkendový den (21. listopadu) se klatovští hoši představí v domácí hale ZŠ Čapkova, kde přivítají Tlučnou (9.00) a céčko plzeňské Slavie (12.30). V akci budou také florbalisté Rudých Koní z Horažďovic. Ti v sobotu změří síly s béčkem Rokycan (11.20 hodin) a Tachovem (13.40). Oba duely se hrají v rokycanské hale HK.

FBC RAMOS Rokycany B – Sport Club Klatovy 0:7

Třetiny: 0:3, 0:2, 0:2. Branky a nahrávky: 6. Holý (Baumruk), 9. Baumruk (Holý), 10. Holý (T. Joachimsthaler), 15. L. Joachimsthaler (Polomis), 21. Gajdoš (Švára), 33. Neckář, 34. Hrubý (L. Joachimsthaler). Rozhodčí: Kolář, Bartoš. Střely: 6:34. Diváci: 12. Hala: Městská sportovní hala Tachov. Sestava Sport Clubu Klatovy: Štauber – Sloup, Švára, T. Joachimsthaler, Polomis – Jiřík, Holý, Baumruk, Morava, Gajdoš, Buzický, Pinček, Polák, Kučera, Hrubý, Žežula, L. Joachimsthaler. Trenér: Jan Polomis.



FB Hurrican Karlovy Vary B U23 – Sport Club Klatovy 6:5

Třetiny: 3:2, 1:3, 2:0. Branky a nahrávky: 4. Brtek (Mutínský), 5. Szappanos, 6. Mašát (Nöbauer), 18. Maaz (Szappanos), 27. Nevšímal (Krajczy), 30. Hůla – 6. Žežula (L. Joachimsthaler), 9. Hrubý (Žežula), 13. Holý (Jiřík), 15. Hrubý (Žežula), 19. L. Joachimsthaler (Švára). Rozhodčí: Berka, Bartoš. Střely: 14:21. Diváci: 3. Hala: Městská sportovní hala Tachov. Sestava Sport Clubu Klatovy: Štauber – Sloup, Švára, T. Joachimsthaler, Polomis – Jiřík, Holý, Baumruk, Morava, Gajdoš, Buzický, Pinček, Polák, Kučera, Hrubý, Žežula, L. Joachimsthaler. Trenér: Jan Polomis.



Ostatní výsledky: Florbal Tachov – FBC RAMOS Rokycany B 8:3, TJ Tlučná – FB Hurrican Karlovy Vary B U23 2:4, TJ Tlučná – Florbal Tachov 6:2.