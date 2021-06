V lepší zítřky pevně věří také ve florbalových Klatovech, kde v dubnu po rozvolnění opatření opět zahájili tréninkovou činnost. Samozřejmě v rámci dovolených prostředků a možností.

Zdroj: Youtube

„Od konce dubna jsme trénovali především venku, ale od začátku června můžeme za normálních podmínek používat i haly. Zdá se tedy, že všechno se začíná vracet zpátky k normálu,“ pochvaluje si Jiří Klouda (na snímku), jeden ze zakladatelů a členů vedení florbalového oddílu v Klatovech.

„Ale rozhodně to nechci zakřiknout. Je mi jasné, že školy a školky mají teď hodně práce, ale i tak se nám podařilo s pár domluvenými organizacemi, se kterými máme dlouhodobou spolupráci, a nebo se kooperace objevila až teď, rozjednané nějaké akce pro děti. Nicméně bychom byli i tak rádi, aby široká veřejnost věděla, že nabíráme členy do klatovského oddílu,“ prohlásil Jiří Klouda s tím, že nábory probíhají celoročně.

Pojď hrát florbal! Klub nabízí dětem turnaje, kempy i spoustu zábavy.Zdroj: Deník/Martin Mangl

„Ačkoliv sezona trvá od září do konce dubna, pro nás i hráče vlastně nikdy tréninkový proces nekončí. V „hluchém“ období máme letní přípravu, kempy, soustředění, letní turnaje. To vše samozřejmě adekvátně k věkové kategorii. Co se menších dětí týká, řekněme 12 let a mladší, tak u nich se pořád snažíme dělat vše formou her a zábavy. I tak jsou formované tréninky, harmonogram na příměstský kemp i vlastně všechny akce, které pro děti děláme. V průběhu léta proběhne pár akcí, na které bych děti rád pozval. Jedná se třeba o příměstský kemp, o němž najdete více informací na našich webových stránkách, a nebo o jakousi „náhradu“ za den dětí,“ doplnil Klouda a podotkl, že podrobnosti o dni pro děti klub ještě připravuje.

Cílem náborů je zkusit si florbal, populární školní a finančně nenáročný kolektivní sport, pobavit se, zasportovat si a samozřejmě si něco odnést také domů.

