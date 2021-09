„Proti Dobříši to prostě tentokrát nešlo, soupeř zvítězil zcela zaslouženě. O naší neefektivitě vpředu mluví i počet střel v poměru 20:18 v náš prospěch. Jelikož ale rád vše zakončuji pozitivně, tak bych chtěl našim mužům a juniorům poděkovat za letošní účinkování v Poháru Českého florbalu. Kluci nechali v každém zápase na hřišti všechno. Historický úspěch pro náš oddíl v podobě postupu do 3. kola je skvělým počinem. Už teď se těším na nadcházející sezonu a doufám, že v ní navážeme na výkony z pohárových bitev,“ uzavřel hodnocení Jan Polomis, trenér florbalistů z města karafiátů.

Těšit jej může alespoň fakt, že závěrečná třetina skončila nerozhodně 2:2. Na konečném výsledku a postupujícím to však nic nezměnilo.

„V závěrečné třetině kluci předvedli neskutečný výkon a domácímu soupeři dělali ze života peklo. Agresivním napadáním jsme si vytvořili spoustu akcí, které ale gólem bohužel neskončily. Stres, nervozitu a mizerné zakončení, jsme dokázali prolomit až v šesté minutě třetí třetiny. Gól nám pomohl se vrátit do zápasu, ale soupeř bránil opravdu výborně a žádné překvapení nedopustil,“ líčil klatovský kouč Jan Polomis.

Domácí ve druhé třetině sami udeřili a před závěrečnou částí hry vedli už 5:0. Přísné měřítko kvality z klatovského pohledu snesla jen poslední perioda, jenže to už bylo celkem pozdě. A to i na poměry sportu, jakým je florbal, ve kterém se může během chvíle stát cokoliv.

Do konce zápasu sice zbývalo ještě padesát minut, jenže Dobříš, která se mohla opřít o výhodu domácího prostředí, v tu chvíli držela pohodlný čtyřgólový náskok. Klatovy se ovšem i tak nevzdaly a od druhé třetiny vsadily všechno na jednu kartu – na útok. „Měli jsme tam sice nějaké střely, které skončily na tyči, ale jinak nás výborně bránicí Dobříš před vlastní brankou k ničemu nepustila,“ uznal trenér.

Od páté do deváté minuty pošumavský výběr inkasoval hned třikrát. „I přes naše maximální nasazení a snahu o vyrovnání při tlaku na soupeře v jejich obranném pásmu nás ale dostala do kolen další inkasovaná branka, kterou soupeř vstřelil z rychlého protiútoku,“ litoval Jan Polomis.

2. kolo Poháru Českého florbalu: Sport Club Klatovy (červenobílí) vs. SK Meťák České Budějovice 15:4. | Foto: Zdeněk Klostermann.

