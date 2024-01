Krasojízda florbalistů. Slávisté se pomstili Milevsku a vyhráli podesáté v řadě

„Měli jsme dobrý vstup do utkání, ve druhé třetině trochu upadlo tempíčko, čímž jsme soupeře dostali lehce na koně, i když se mu díkybohu nepodařilo vstřelit kontaktní gól. Rozhodly naše přesilové hry, které nám Plzeň nabídla,“ svěřil se pro klubový web trenér kladenských florbalistů Dušan Přívára, jenž poukázal na to, že Kanonýři dokázali využít hned čtyři z celkového počtu pěti přesilových her. „Jsou to pro nás krásné tři body, až na některé pasáže ve druhé třetině, kdy jsme z toho vypadli, jsme kontrolovali hru," přidal se nejlepší hráč utkání - teprve dvacetiletý talent Kladna Matyáš Bachmaier.

1. liga florbalistů (22. kolo): Kanonýři Kladno - FbC Plzeň 9:2.Zdroj: Kanonýři Kladno / David Hácha

Ve zbývajících čtyřech kolech základní části letošní sezony hrají Západočeši dvakrát doma. Již tuhle neděli přivítají svěřenci hlavního trenéra Matouše Hrdličky na domácí půdě Čelákovice, které jsou aktuálně poslední. A pokud Plzeň ještě chce pomýšlet na play-off, musí bezdpomínečně zabrat a vyhrát.

Kanonýři Kladno - FbC Plzeň 9:2

Třetiny: 3:0, 1:0, 5:2. Branky a nahrávky: 6. Janda (Bachmaier), 8. Bohuslávek (Bachmaier), 15. Pfaur (Tomášek), 36. Chroust (Bachmaier), 50. Bachmaier (Krbec), 53. Chroust (Bachmaier), 58. Chroust (Bohuslávek), 58. Veselý (Janda), 60. Tomášek (Chroust) - 50. Brabec (Němeček), 59. J. Tomášek (Zábran). Rozhodčí: Brejcha, Herman. Vyloučení: 3:5. Využití přesilových her: 4:1. Střely: 28:20. Diváci: 183. Hala: SH BIOS Kladno. Sestava Plzně: Bezděk, Smazal - Horažďovský, Mentberger, Němeček, Plachý, Brabec, Tomášek, Zábran, Vyčíchlo, Faitenhanzl, Hájek, Winter, Vošta, Šik, Buchta, Khek, Nový. Trenér: Hrdlička.

Ostatní výsledky 22. kola 1. ligy: FbC Respect Hradec Králové - Bulldogs Brno 7:6, TJ Znojmo LAUFEN CZ - FbC Letka Toman Financi Group 3:8, FBŠ Hummel Hattrick Brno - FbC Štíři České Budějovice 7:3, FAT PIPE Start98 - DDQ Florbal Chomutov 3:5, Goldea Panthers Otrokovice - Sokol Brno I EMKOCase Gullivers 7:1, AK Orka Čelákovice - Florbal Ústí (27. ledna 13.00).

Následující program (23. kolo) - sobota 13.00: FBC Letka Toman Finance Group - FBŠ Hummel Hattrick Brno, 15.00: DDQ Florbal Chomutov - TJ Znojmo LAUFEN CZ, neděle 17.00: Sokol Brno I EMKOCase Gullivers - FAT PIPE Start98, FbC Štíři České Budějovice - Kanonýři Kladno, FbC Plzeň - ASK Orka Čelákovice, 18.00: Bulldogs Brno - Goldea Panthers Otrokovice.

