Mladší žákyně florbalového oddílu Sport Club Klatovy mají za sebou další dílčí turnaj v rámci letošního ročníku Plzeňské ligy mladších žáků. Svěřenkyně trenéra Radka Mašáta se tentokrát představily v domácím prostředí útulné haly CMS Klatovy. V dobře známém prostředí narazily na tři týmy z Plzně – Gorily, Slavii a FbC. Jak si vedly? Gorilám a Slavii vysoko podlehly, ale FbC Plzeň dokázaly porazit.

Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy, ilustrační snímek. | Foto: Florbal Klatovy

„Děvčata na hřišti i přes dvě porážky celkem dobře zvládla plnit úkoly, které jsme si před turnajem zadali. Proti Gorilám, které hrají parádní kombinační hru, holky bojovaly a rozhodně za svůj výkon zaslouží pochvalu. V dalším zápase proti Slavii Plzeň jsme si chtěli vyzkoušet především obrannou hru,“ poukázal trenér Radek Mašát na fakt, že soupeř je v tabulce na prvním místě, a to byl hlavní důvod kladení velkého důrazu na práci v defenzivě.

„V některých situacích jsme nabírali pozdě hráče, jindy jsme nezachytili křižné přihrávky před naší brankou. Oceňuji ovšem jednociferný výsledek,“ nedělal trenér klatovských florbalistek žádnou vědu z vysoké porážky 0:9.

Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy, ilustrační snímek.Zdroj: Florbal Klatovy

„Ve třetím zápase jsme se snažili na domácí půdě získat alespoň nějaký bod proti poslednímu týmu z Plzně – FbC. To se povedlo, přežili jsme i soupeřovu hru bez brankáře a zvítězili těsně o jednu branku. Kdybychom se ještě lépe připravili v trénincích, byla by síla téhle party o dost větší. Současně věřím, že k tomu směřujeme,“ doplnil Radek Mašát do svého hodnocení zápasů a závěrem ještě, jak už je jeho zvykem, poděkoval skvělým příznivcům za support.

Sporťák v pralesní lize: zpozdilec i autor hattricku čtyřikrát mladší než sudí

„Chtěl bych poděkovat rodičům a fanouškům, kteří vytvořili fantastickou kulisu. Konkrétně paní Chalupové a Luci za pochoutku do šatny a opět také panu Melicharovi za bubenickou show,“ řekl kouč florbalistek Klatov.

Výsledky florbalistek: Sport Club Klatovy – FBŠ Gorily Plzeň 2:7, FBŠ Slavia Plzeň red – Sport Club Klatovy 9:0, Sport Club Klatovy – FBC Plzeň blue 2:1.

FOTBALOVÁ MLÁDEŽ: Ligoví žáci Klatov přejeli Vlašim, U19 remizovala v Hořovicích