Již osmou plnohodnotnou výhru v sezoně (pátou za sebou) si o víkendu na svoje konto připsali florbalisté týmu FBŠ ATT Gorily Plzeň, kteří v rámci 11. kola divizní skupiny B deklasovali na domácí palubovce výběr Centropenu Dačice jednoznačně 11:1 a stále dýchají na záda vedoucím Drakům Říčany i druhým Strakonicím. Hrdinou víkendového utkání se stal plzeňský útočník Ondřej Budek, který vstřelil šest branek.

Florbalisté FBŠ ATT Gorily Plzeň (na archivním snímku hráči v černých dresech) porazili Centropen Dačice 11:1. | Foto: FBŠ ATT Gorily Plzeň / Vratislav Polívka

„Povinné vítězství, za které jsem velmi rád. Ale mrzí mě, že jsme neproměnili šance, které jsme měli nachystané na holích. Po polovině základní části držíme pěkné místo v tabulce a teď musíme pokračovat v dobré práci. Děkuji soupeři za utkání, hráčům za výkon a fanouškům za podporu," uvedl bezprostředně po utkání zkušený trenér plzeňských Goril Miroslav Vybíral.

„Bohužel se nám už podruhé v letošní sezoně sešlo hned sedm omluvenek a my tak lepili sestavu, jak to jen šlo. Klukům, kteří do Plzně jeli, moc děkuji za bojovnost, soupeři zase gratuluji k vítězství a přeji hodně štěstí do dalších zápasů," sdělil vedoucí hostujícího mužstva z Dačic Radovan Kubek.

FBŠ ATT Gorily Plzeň - TJ Centropen Dačice 11:1

Třetiny: 2:1, 3:0, 6:0. Branky a nahrávky: 7. Budek (Surák), 8. Pojar (Hašek), 23. Budek (Surák), 34. Budek (Hejduk), 37. Pojar (Hašek), 41. Surák (Kratina), 44. Budek (Sihelský), 46. Hašek (Pour), 46. Budek, 53. Pour (Sihelský), 54. Budek (Pojar) - 7. Bartoň (Kubek). Rozhodčí: Hajšman, Husák. Vyloučení: 1:0. Vyutiží přesilových her: 0:0. Střely: 53:15. Diváci: 90. Hala: AREA D, Plzeň. Sestava FBŠ ATT Gorily Plzeň: Lenárt, Schober - Lukasch, Budek, Surák, Hejduk, Pour, Kratina, Tábořík, Pojar, Čech, Sihelský, Hašek, Fischer, Beneš. Trenér: Miroslav Vybíral. Příští zápas Goril - sobota 18.00: FBC Kutná Hora - Gorily Plzeň.

Ostatní výsledky 11. kola florbalové divizní skupiny B: Florbal Jindřichův Hradec - FbC Kutná Hora 3:5, FBŠ Štíři České Budějovice B - SK Meťák České Budějovice 9:4, Panthers Praha Boys U23 - TJ Sokol Královské Vinohrady B 3:11, FbC Spartak Kaplice - FbC Draci Říčany (hraje se až 11. února 2024), Sport Club Klatovy - FbC Strakonice 2:9 (předehráno již 9. září 2023).

