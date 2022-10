„Rozhodlo to, že jsme v první třetině byli hrozně naivní a ve druhé třetině nám postupně docházela energie. I když jsme na tom byli individuálně lépe než Sokolov, tak proti soupeři, který mohl normálně střídat, to bylo málo,“ postekl si trenér klatovských dorostenců Adam Hašek, jehož tým ve druhém zápase uhrál remízu 4:4 s Akademiky z Chebu. „Ačkoliv jsme z Tachova přivezli pouze bod, celkově se však jednalo o odmakané zápasy. Skvělé nasazení, chuť hrát, to tam bylo. V takovém malém počtu, se kterým jsme do Tachova bohužel vyrazili, před klukama smekám klobouk,“ doplnil trenér aktuálně třetího týmu tabulky.

Sport Club Klatovy – Florbal Sokolov 1:7

Třetiny: 0:2, 0:5, 1:0. Branky a nahrávky: 34. Š. Žežula (Požár) – 7. Stockner (Ohnesorg), 8. Husák (Krček), 14. Svatoš (Ohnesorg), 16. Troller (Šillerová), 17. Hofman (Husák), 21. Troller (Šillerová), 22. Krček). Rozhodčí: Schober, Martinkovič. Střely: 12:26. Diváci: 46. Sestava Klatov: Zástěra – Stegner, Kronauer, Kečkeš, Požár, Š. Žežula, K. Hájek, Fukal. Trenér: Adam Hašek.

Sport Club Klatovy – USK Akademik Cheb 4:4

Třetiny: 2:1, 0:1, 2:2. Branky a nahrávky: 2. K. Hájek (Kečkeš), 9. K. Hájek (Š. Žežula), 27. Š. Žežula, 32. K. Hájek (Kronauer) – 8. Velek (Seidl), 17. Seidl (Stehlík), 29. Havránek (Čadek), 33. Havránek (Aust). Rozhodčí: Bešta, Martinkovič. Střely: 27:20. Diváci: 18. Sestava Klatov: Zástěra – Stegner, Kronauer, Kečkeš, Požár, Š. Žežula, K. Hájek, Fukal. Trenér: Adam Hašek.

Jsem rád, že jsme nic nevzdali a dokázali vyrovnat, těšilo pačejovského kapitána