Florbalisté klatovského Sport Clubu na víkend odjíždí na jih republiky, kde je čekají čtyři zápasy úvodního kola Poháru Českého florbalu.

Florbalisté Sport Clubu Klatovy, archivní snímek. | Foto: Daniel Čížek

Na palubovce oddílu Florbalu Soběslav, který turnaj hostí, se Západočeši utkají s Jindřichovým Hradcem, Sokolem Dobříš, FBC Žraloci Příbram a výběrem domácích. „Původně jsem si myslel, že již první kolo poháru bude pro nás definitivní generálkou před divizní soutěží, nicméně z důvodu velkého počtu omluvenek (cca 10 lidí) to do Soběslavi jedeme spíš odehrát bez nějakých větších výkonnostních cílů, pouze s cílem postoupit do dalšího kola,“ uvedl trenér klatovských florbalistů Martin Klán a poukázal, že z pětičlenné skupiny postupují dál hned čtyři celky.

„Nepostoupit ze základní skupiny by bylo nepříjemné a pro aktuální kvalitu našeho týmu i nevhodné,“ svěřil se mladý kouč Klatov, že na pátém místě rozhodně skončit nechce. I přesto v Soběslavi (i díky absencím) dostanou šanci hráči, kteří se v současné době pohybují na hraně sestavy.

„A mají tak jednu z posledních příležitostí zabojovat o místo v nastupujícím kádru,“ burcuje na dálku svoje svěřence. „Přestože do Soběslavi jedeme ve značně okleštěné sestavy, kvalita v hráčích je a já jsem sám zvědavý, jak se kluci budou prezentovat na hřišti,“ přemítá klatovský trenér Klán.

Program 1. kola Poháru Českého florbalu (Soběslav) – sobota 12.30: Banes Florbal Soběslav – Sport Club Klatovy, 14.00: Florbal Jindřichův Hradec – TJ Sokol Dobříš, 15.30: FBC Žraloci Příbram – Banes florbal Soběslav, 17.00: Sport club Klatovy - Florbal Jindřichův Hradec, 18.30: TJ Sokol Dobříš – FBC Žraloci Příbram, neděle 9.00: Florbal Jindřichův Hradec – Banes Florbal Soběslav, 10.30: Sport Club Klatovy – FBC Žraloci Příbram, 12.00: Banes Florbal Soběslav – TJ Sokol Dobříš, 13.30: FBC Žraloci Příbram – Florbal Jindřichův Hradec, 15.00: TJ Sokol Dobříš – Sport Club Klatovy (všechny zápasy se hrají na palubovce sportovní haly TJ Spartak Soběslav).

