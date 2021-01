Klatovský florbalový klub funguje jako samostatný oddíl pod hlavičkou Sport Club Klatovy teprve od května roku 2015. Založili ho Jiří Klouda společně s Janem Hořkým. Cílem bylo vytvoření stálého a jediného klubu v Klatovech. Pod Černou věží začínali od píky. Dnes má však klub téměř dvě stovky členů hrajících ve dvanácti družstev. A to i díky sociálním sítím, které mají ve městě karafiátů zvládnuté na jedničku.

Sport Club Klatovy. | Foto: Deník / Martin Mangl

Sport Club má své webové stránky, velmi aktivní je na facebooku a instagramu. Cizí mu není ani Youtube, což je sociální síť, která je určená k nahrávání videí. „Pro nás jsou sociální sítě opravdu velmi důležité. Především s ohledem na komunikaci s cílovou skupinou od 13 do 30 let. V současné době jsou o to víc důležité, jelikož s těmito lidmi kvůli covidu nemáme žádný jiný kontakt,“ poznamenal Martin Klán, jeden z trenérů a členů vedení florbalového klubu.