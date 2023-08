/ROZHOVOR/ V pořadí čtvrtou posilou divizních florbalistů Sport Clubu Klatovy se stal devatenáctiletý Lukáš Netrh, který do města karafiátů přichází z FBŠ Slavia Plzeň. Mladý univerzál nastoupí do své premiérové sezony mezi muži nejprve na hostování, pak v rámci střídavého startu.

Florbalista Lukáš Netrh. | Foto: Florbal Klatovy

„Nejvíce se těším na super florbal a hlavně partu, kterou z většiny znám již delší dobu,“ říkal florbalista Lukáš Netrh po svém příchodu do Klatov.

Lukáši, jaké jsou vaše silné a slabé stránky na hřišti i mimo něj?

To je těžké takhle říct, ale jako silnou stránku beru svojí mentální sílu, jelikož při zápase dokážu zachovat chladnou hlavu a stále se koncentrovat na svůj i týmový výkon. A slabé stránky? Asi to, že mám věci dost na salámu, ale to mi vlastně vyhovuje, protože se často řídím heslem: musíš se tím bavit.

Co děláte pro zlepšení svých sportovních výkonů?

Snažím se pravidelně chodit na všechny tréninky v Klatovech i Plzni. A nějaký ten individuálek také nesmí chybět (úsměv).

Florbalista Lukáš Netrh.Zdroj: FBŠ Slavia Plzeň

Co vás vlastně přimělo stát se sportovcem?

Ke sportu jsem byl vedený tátou prakticky od svých prvních krůčků, ať už to byl hokej, který jsem hrál celé své dětství až do puberty, nebo florbal, který hraji nyní. Sport je v podstatě taková moje nabíječka, nedokážu vynechat trénink kvůli jiným aktivitám. A mile rád chodím s klukama na nějaký ten ťukec.

Na co by vás mohli fanoušci pozvat?

Rád si po zápase potrpím na dobrou „plzničku“ a nějakou tu partii kulečníku také neodmítnu.

