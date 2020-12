Kamile, jak byste sám sebe stručně charakterizoval?

Asi bych se popsal jako hodného kluka, který má rád veškerou srandu.

Jaké jsou vaše silné a slabé stránky? Vaše osobní, nikoliv florbalové…

Mezi slabé stránky bych zařadil to, že jsem netrpělivý, tvrdohlavý a někdy až příliš soutěživý. A mezi ty silné? Zdravé sebevědomí a to, že když si něco vezmu do hlavy, tak si zatím jdu do té doby, než to dokončím.

Jaké jsou vaše záliby? Co rád děláte ve svém volném čase?

Samozřejmě rád hraji florbal a svůj volný čas trávím většinou s přítelkyní nebo kamarády.

Prozradíte nám prosím, jakou studujete školu, jak vám to v ní jde a jaké máte plány do budoucna?

Studuji v Plzni Bezpečnostně právní akademii. Tento ročník mě čeká maturita. A po škole bych chtěl pracovat v rodinné firmě.

Kdy a kde jste vlastně začínal s florbalem?

Poprvé jsem začal na základní škole ve Švihově. Jednou jsme byli na školním turnaji a tam si mě všiml trenér Jan Hořký. Po turnaji mě oslovil a já začal trénovat a hrát florbal v Klatovech…

Florbal hrajete v Klatovech, ale školu máte v Plzni. Je složité skloubit dohromady studium a hraní florbalu?

Navíc bydlím v Červeném Poříčí, takže komplikované to trošku je. Studovat v Plzni a dojíždět za florbalem do Klatov je časově složitější.

Jaký je váš doposud největší florbalový zážitek?

Nejvíce se mi líbila naše účast na turnaji Czech Open a Prague Games.

Máte nějaké další ambice ve své florbalové kariéře?

Rozhodně ano. Už mám trenérskou licenci a před krizí jsem pomáhal s trénováním mladších kategorií. Musím říct, že mě trénování fakt baví. Jednou bych chtěl vést vlastní kategorii.

Závěrečnou odpovědí třeba inspirujeme ostatní. Čím v poslední zvláštní době nejúspěšněji zabíjíte volný čas?

Teď, když byla karanténa, tak jsem hodně pracoval na fyzičce a začal jsem také více posilovat.

Autoři: Jan Polomis, Martin Mangl