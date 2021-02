„I přesto, že nemůžeme hrát ani společně trénovat, snažím se být s holkami neustále v kontaktu. V této době to není úplně jednoduché, ale snažíme se hráčky udržovat v pohybu. Kondici si pilují tak nějak samy, individuálně, ale mají možnost se mnou cokoliv konzultovat nebo řešit,“ řekl Deníku klatovský trenér s tím, že doma holky plní různé technické úkoly s florbalovou holí.

„Musím říct, že většina holek se stále udržuje, za což jsem moc rád. Když byla možnost chodit ven, tak mě mile překvapil zájem o venkovní tréninky,“ kvituje.

Je současná a již dlouho trvající situace komplikací pro další vývoj a budoucnost klatovského florbalu? Ženského, ale i všeobecně…

Komplikace to určitě je. Měl jsem s holkama letos nějaké plány, jak dívčí florbal a výkonnost holek posunout, ale to už asi bohužel neklapne. Konkrétně dívčí florbal je teď ve hvězdách. Všeobecně dojde nejen dle mého názoru k úbytku dětí v kategoriích, což může mít vliv na přihlašování týmů do jednotlivých soutěží. A nedivím se tomu ani v nejmenším.

Jan Hořký při válečné poradě. Zdroj: Deník / Martin Mangl

Těšit vás může alespoň fakt, že dvě hráčky, které vám prošly rukama – Eliška a Valerie Mídovy, přestoupily do extraligového klubu Panthers Praha. Eliška dokonce ve své premiéře vstřelila dvě branky. To se hezky poslouchá, nebo se pletu?

Těší mě a jsem hrdý na to, že si holky mohou, zvlášť pak v této době, splnit sen a nastoupit do extraligy žen. Ukazuje to, že i v malém oddíle s krátkou působností dívčího florbalu je možné vychovat kvalitní florbalistky. Obě holky byly, a věřím, že i nadále jsou, pracovité a tento úspěch si zaslouží. Společnou mají vášeň, jsou impulsivní a velice dobře fyzicky připravené.

Myslíte si, že je může z Klatov někdo v budoucím čase následovat?

Věřím, že může. Kvalitních hráček s velkým potenciálem tu máme víc. Ať už se jedná o holky, které vedu já nebo Radek Mašát (žákyně).

Podle stylu vašich odpovědí tuším, že vám florbal asi hodně chybí. Je to tak?

Je. Florbal mi hodně chybí. Ať už chytání s muži, nebo trénování holek. Chybí mi naše parta, cesty na ligové zápasy, legrace a samozřejmě utkání jako takové. Holky udělaly obecně za tu dobu velké pokroky a o to víc mě mrzí, že teď nejde v rozdělané práci pokračovat dále.