Mohli vyhrát i sestoupit, nakonec jsou stříbrní. Dočkají se postupu do divize?

V posledním dvojkole letošní sezony regionální ligy, které hostila sportovní hala ve Šťáhlavech, mohli florbalisté Sport Clubu Klatovy ještě pomýšlet na celkový triumf. Museli ovšem oba svoje zápasy vyhrát a spoléhat na zaváhání svých soupeřů. První úkol splnili, když porazili Koterov (5:4) i zálohu Karlových Varů do 23 let (10:5). Ale jelikož Koterovští svůj druhý zápas proti poslední Tlučné zvládli, skončily Klatovy na konečném druhém místě. I to je však velký úspěch.

Florbalisté Sport Clubu Klatovy (červenobílí), ilustrační snímek. | Foto: Daniel Čížek

Navíc: vzhledem k tomu, že z divize letos sestupují tři týmy ze západočeské oblasti (Rokycany, Greyhounds a Florbal Sokolov), není utopií, že Klatovanům bude ještě nabídnuta možnost postoupit právě do celostátní divize. Ale zpátky k jednotlivým duelům, které viděly Šťáhlavy. V prvním utkání Klatovy zdolaly vítěze regionální ligy TJ Sokol Koterov těsně 5:4. „Bohužel nám utekla první třetina, kterou jsme prohráli 1:3. Museli jsme tak udělat změny v sestavě a stáhli hru na dvě formace. Náš výkon se postupně zkvalitnil a my začali dotahovat náskok soupeře. Ve třetí třetině jsme přidali další rychlostní stupeň a poprvé v zápase jsme vedli. Těsné vedení 5:4 jsme nakonec udrželi a brali cenný skalp Koterova,“ uvedl k zápasu florbalista klatovského klubu Jaroslav Jiřík. Florbalisté Sport Clubu Klatovy (červenobílí), ilustrační snímek.Zdroj: Daniel Čížek Ve druhém zápase Klatovští vedli nad béčkem karlovarských Hurikánů do 23 let už 8:1, ale pak vypadli z role a povolili soupeři ze sousedního kraje výsledek zkorigovat. I tak brali tři body za vítězství 10:5. „Vary jsme zaskočili a již v jednapadesáté sekundě otevřel skóre utkání Patrik Hrubý po nahrávce Lukáše Joachimsthalera. Všechno nám vycházelo na jedničku, v závěru druhé třetiny jsme vedli již 8:1 a zápas se zdál být vyhraný. Soupeř ovšem nesložil zbraně a zabojoval. Ve třetí třetině jsme vlivem našeho vysokého brankového vedení pustili tým soupeře zpět do hry a prohráli jsme třetí třetinu poměrem 4:2. Naštěstí jsme senzaci nedopustili," ulevil si po boji klatovský Jaroslav Jiřík. Zdeněk Rus získal na halovém MČR veteránů v atletice bronz v běhu na 3000 metrů Stále ještě mladý, ale již velmi zkušený florbalista závěrem děkoval svým spoluhráčům. „Chci klukům moc poděkovat za celou sezonu. Myslím, že jsme byli příjemným překvapením regionální ligy a ukázali, že do této soutěže určitě patříme. Končíme na fantastickém druhém místě. Region jsme uhájili a teď již nezbývá než jen čekat, jestli nám bude nabídnuto zahrát si celostátní divizní soutěž,“ zůstává Jiřík napnutý jako kšandy Velkého Gatsbyho na honosné párty. Sport Club Klatovy – TJ Sokol Koterov 5:4 Třetiny: 1:3, 2:1, 2:0. Branky a nahrávky: 10. Hrubý (L. Joachimsthaler), 22. L. Joachimsthaler (Pinček), 26. Jiřík (Jakub Holý), 39. Jiřík (Jakub Holý), 39. A. Žežula – 3. Fencl, 11. Mošna (Kellar), 13. Pešek, 21. Mošna (Hodl). Rozhodčí: Šimek, Dubský. Střely: 14:19. Vyloučení: 1:2. Využití přesilových her: 2:0. Hala: Sportovní hala Šťáhlavy. Sestava Sport Clubu Klatovy: Petelík, Štauber – Jakub Holý, Jiřík, Fornouz, Š. Švára, V. Liška, Vítovec, Polák, T. Joachimsthaler, Beran, Hrubý, L. Joachimsthaler, A. Žežula, Pinček. Galerie 80 fotografií › FB Hurrican K. Vary B U23 – Sport Club Klatovy 5:10 Třetiny: 0:2, 1:6, 4:2. Branky a nahrávky: 24. Smolka (Jedlička), 35. Ančinec (Müller), 39. Mašát (Prokopec), 42. Pudil (Prokopec), 43. Tvrdek (Müller) – 1. Hrubý (L. Joachimsthaler), 12. Jakub Holý (Š. Švára), 18. Vítovec (L. Joachimsthaler), 18. Jiřík, 19. A. Žežula (T. Joachimsthaler), 21. Hrubý (T. Joachimsthaler), 25. A. Žežula (Jiřík), 29. Jiřík (Hrubý), 33. A. Žežula (Hrubý), 45. Pinček. Rozhodčí: Hencl, Kinkor. Střely: 23:31. Vyloučení: 0:1. Využití přesilových her: 0:0. Sestava Sport Clubu Klatovy: Petelík, Štauber – Jakub Holý, Jiřík, Fornouz, Š. Švára, V. Liška, Vítovec, Polák, T. Joachimsthaler, Beran, Hrubý, L. Joachimsthaler, A. Žežula, Pinček. Ostatní výsledky: SK Jiskra Domažlice – FbC Plzeň B 9:7, FBŠ Gorily Plzeň B – FB Hurrican Karlovy Vary B U23 8:10, TJ Tlučná – SK Jiskra Domažlice 7:4, FbC Plzeň B – FBŠ Gorily Plzeň B 5:6 po nájezdech, TJ Sokol Koterov – TJ Tlučná 11:5. Regionální liga florbalistů.Zdroj: Český florbal Karate klub má za sebou první kolo ligy mládeže, z Plzně přivezl několik medailí

