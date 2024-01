K posledním turnaji již uplynulého roku vyrazili mladší žáci florbalového oddílu Sport Club Klatovy do Horšovského Týna, kde v rámci dalšího kola letošního ročníku Přeboru mladších žáků změřili síly hned s pěticí protivníků. A mladí florbalisté si na Domažlicku nevedli vůbec špatně, domů si kromě zážitků a nabraných zkušeností odvezli tři cenné výhry.

Mladší žáci Sport Clubu Klatovy. | Foto: Florbal Klatovy

„Vzhledem k většímu množství přihlášených týmů se tentokrát jednalo o delší turnaj, než je zvykem. Kluci odehráli hned pět utkání, z nichž tři vyhráli a dvě prohráli. Kvůli marodce se turnaje zúčastnilo větší množství elévů, kteří nicméně vůbec nezklamali, ba právě naopak," liboval si trenér Martin Klán a doplnil, že je to pro klub velký plus a příslib směrem do budoucna. „Spolu s podporou všech zúčastněných a skvělé komunikace na hřišti jsme poslední turnaj kalendářního roku uzavřeli v pozitivním duchu," dodal trenér Klán.

