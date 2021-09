Oba zápasy tým z města pod Černou věží zvládl. Sokolov rozcupoval vysoko 12:3 a plzeňského soupeře po tuhém boji těsně 5:4.

„Proti Sokolovu se nám dařilo všechno, na co jsme sáhli. Do zápasu jsem vstoupili s pokorou a respektem a od soupeře jsme očekávali trochu jiný florbal,“ uvedl na úvod hodnocení trenér Klatov Martin Klán s tím, že se florbal jako takový za dobu dvou let zákazů určitým způsobem změnil.

Archivní fotogalerie - Florbal Klatovy (Sport Club Klatovy).Zdroj: archiv Deníku

Kromě parádní produktivity jej v zápase proti Sokolovu těšil také prostor pro zkoušení nových věcí. „Za to jsem opravdu moc rád,“ pochvaloval si. Zatímco duel se Sokolovem byl jednoznačnou záležitostí, souboj s FBŠ Gorily Plzeň nesmírně vyrovnanou partií.

„Soupeř měl sice tým složený převážně z dorostenců, ale technicky na tom byl lépe než my. V zápase nás zrazovala vlastní koncentrace a emoce, se kterými máme dlouhodobě problém. Do toho všeho jsme měli i pár drobných zranění a chybělo potřebné štěstí, které jsme si asi vybrali v prvním zápase. Utkání by asi slušela víc remíza, my šťastně získali všechny body,“ uznal Klán.

„Do dalších zápasů musíme více zapracovat na zbytečných faulech, které nás stály až moc hracího času v oslabení. Celkově ale bylo první hrací kolo více než přínosné a já jsem rád, že jsme mohli hrát v početné sestavě, která obsahovala i dvě holky,“ doplnil mladý kouč.

Příště hrají Klatovy s FBŠ Slavia Plzeň B a Rokycany.

Sport Club Klatovy – Florbal Sokolov 12:3 (5:1, 3:1, 4:1)

Branky a nahrávky: 2. Hrubý, 6. Beran, 10. Hrubý (L. Joachmisthaler), 10. Žežula (Hrubý), 14. Hrubý (L. Joachmisthaler), 16. Žežula (L. Joachmisthaler), 20. Žežula (Hrubý), 26. Hais, 32. Kresl (Beran), 34. Kolář, 39. Hrubý (Žežula), 45. Žežula (Hrubý) – 15. Kaňka, 27. Pavelec (Franče), 43. Bidař (Koco). Rozhodčí: Mikolášek, Staňková. Střely: 45:33. Diváci: 6. Hala: Slavia VŠ Plzeň. Sestava Sport Clubu Klatovy: Vácha – Kresl, Hais, Rom, T. Joachimsthaler, Jandoš, Žák, M. Hájek, Bouček, Burcal, Chod, Beran, Kolář, Hrubý, L. Joachimsthaler, Žežula, K. Hájek, Šafandová, Marková.

FBŠ Gorily Plzeň – Sport Club Klatovy 4:5 (2:1, 1:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 7. Tobiáš (Čech), 9. Čech (Hranáč), 26. Hranáč (Pinčák), 31. Čech (Bartsch) – 5. K. Hájek (Hais), 20. Hrubý (L. Joachimsthaler), 23. Hrubý (L. Joachmisthaler), 36. L. Joachmisthaler (Hrubý), 43. Chod (K. Hájek). Rozhodčí: Mikolášek, Staňková. Střely: 33:36. Diváci: 23. Hala: Slavia VŠ Plzeň. Sestava Sport Clubu Klatovy: Vácha – Kresl, Hais, Rom, T. Joachimsthaler, Jandoš, Žák, M. Hájek, Bouček, Burcal, Chod, Beran, Kolář, Hrubý, L. Joachimsthaler, Žežula, K. Hájek, Šafandová, Marková.