Vydry v akci. Dorostenci, přípravka a žákyně mají za sebou velkou premiéru

„Měli jsme dobrý vstup do zápasu, kdy jsme po první větší šanci šli do vedení. Hráli jsme aktivně na balónku, vyhrávali osobní souboje a v útočné třetině jsme dobře dodržovali základní herní principy. První třetinu jsme pohodlně vyhráli 4:0. Ve druhé části jsme trochu vypadli z role, přizpůsobili se soupeři a začali jsme zbytečně hrát nahoru a dolů. Do posledního dějství zápasu jsme si dali jasný úkol, a sice vrátit se ke hře z úvodní třetiny, což se nám víceméně povedlo. Za mě zvládnuté utkání po všech směrech," pochvaloval si kouč.

Ve druhém utkání prvního dvojkola sezony porazili klatovští dorostenci béčko Slavie Plzeň vysoko 5:0. O svém vítězství ale definitivně rozhodli až ve třetí části hry, kterou ovládli 3:0. „Tady jsme očekávali určitě těžší zápas než byl ten první. Ale dobře jsme drželi rozestavení do obrany i útoku, a sbírali balonky tam, kde jsme chtěli. Postupnými krůčky jsme se dostávali na koně a došli si pro vítězství 5:0," radoval se mladý kouč florbalových Klatov.

„První turnaj? Výsledkově super. Nesmíme ale usnout na vavřínech, protože sezona je dlouhá a takové výsledky musíme potvrzovat i nadále. Na závěr bych chtěl pochválit všechny kluky za odmakaný turnaj, a už se těšíme na další," doplnil navýsost spokojený Jiří Veselý, jehož produktivní dorostenecká družina se po víkendu uvelebila na prvním místě druholigové tabulky.

FbC Otavské Vydry - Sport Club Klatovy 1:8

Třetiny: 0:4, 1:1, 0:3. Branky a nahrávky: 24. Vyšín (Jáchim) - 2. Vítovec (D. Kollros), 8. H. Kollros, 10. Kožený (H. Kollros), 12. Turhobr (Brettschneider), 20. Stegner, 25. Kečkéš (H. Kollros), 30. Stegner (D. Kollros), 34. Kečkéš. Rozhodčí: Hencl, Meller. Vyloučení: 2:1. Využití přesilových her: 0:0. Střely: 12:30. Aréna: sportovní hala ZŠ Čapkova. Sestava Sport Clubu Klatovy: Zástěra - D. Kollros, Kečkéš, Brettschneider, Turhobr, Vítovec, Požár, H. Kollros, Kožený, Strejc, Stegner, Přerost, Skřivan, Staněk. Trenér: Jiří Veselý.

Sport Club Klatovy - FBŠ Slavia Plzeň B 5:0

Třetiny: 1:0, 1:0, 3:0. Branky a nahrávky: 11. Brettschneider (Kožený), 13. Strejc (Turhobr), 26. Skřivan, 31. Strejc (Skřivan), 34. H. Kollros (Turhobr). Rozhodčí: Hencl, Moller. Vyloučení: 1:1. Využití přesilových her: 0:0. Střely: 32:12. Aréna: sportovní hala ZŠ Čapkova. Sestava Sport Clubu Klatovy: Zástěra - D. Kollros, Brettschneider, Turhobr, Vítovec, Požár, H. Kollros, Kožený, Strejc, Stegner, Přerost, Skřivan, Staněk. Trenér: Jiří Veselý.

