A to s Tachovem, se kterým klatovští borci remizovali 4:4, přestože po dvou třetinách ztráceli tři góly. „Utkání se opravdu nevyvíjelo podle našich představ, ale kluci se semkli a dokázali neuvěřitelně do konce třetí třetiny vyrovnat. Vyrovnávací branku vstřelil v čase 34:13 Honza Baxa, který byl u všech našich branek a do statistik si připsal čtyři kanadské body za dvě branky a stejný počet asistencí,“ uvedl jeden z trenérů klatovských mladíků Adam Hašek.