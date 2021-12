Klatovští junioři (na archivním snímku hráči v bíločervených dresech) se dotahují (dotáhli) na rokycanského lídra.Zdroj: Deník/Martin Mangl

A neplýtvání sil se pošumavskému týmu vyplatilo. Rokycany díky skvělé třetí třetině porazili 6:4. „Po první ubojované třetině jsme šli do vedení 1:0. O přestávce jsme si vyladili práci na obranné polovině a opět začalo dobývání obou bran. Se hrou Rokycan jsme měli dlouho problémy a držel nás výborný Vácha v bráně. Do třetí třetiny jsme šli již na dvě lajny, zapracovali jsme na důrazu v koncovce a zápas dovedli pro nás do šťastného konce,“ oddechl si trenér.

Klatovští si díky importu šesti bodů upevnili druhé místo v tabulce, na vedoucí Rokycany ztrácejí jen tři body. „Ale jelikož Interobal odhlásil soutěž, Rokycany přijdou o tři body i skóre, které s nimi uhrály. Tudíž máme stejně bodů a jedno utkání k dobru. Snad se co nejdříve dostaneme na první flek,“ přeje si Klán.

Sport Club Klatovy – FBŠ Slavia Plzeň B 12:3 (5:0, 4:0, 3:3)

Branky a nahrávky Klatov: 5. Hrubý (L. Joachimsthaler), 7. A. Žežula (L. Joachimsthaler), 9. M. Hájek (Žižková), 13. Chod (Kolář), 15. Krs (Bastl), 19. T. Joachimsthaler, 19. A. Žežula (Hrubý), 29. Beran (K. Hájek), 30. Bastl (M. Hájek), 39. K. Hájek (Beran), 39. A. Žežula (Hrubý), 40. Kresl. Rozhodčí: Péc, Ehm. Střely: 32:15. Hala: Františkovy Lázně.



Sport Club Klatovy – FBC Rokycany 6:4 (1:0, 2:3, 3:1)

Branky a nahrávky Klatov: 14. Kolář (Kresl), 17. Chod (Bastl), 20. Kresl (Chod), 32. Hrubý (L. Joachimsthaler), 33. T. Joachimsthaler (Hrubý), 34. Hrubý (A. Žežula). Rozhodčí: Ehm, Bartoš. Střely: 14:15. Hala: Františkovy Lázně.



Sestava Sport Clubu Klatovy: Vácha, Paleček – Krs, Žižková, Kresl, T. Joachimsthaler, Š. Žežula, Bastl, Chod, Beran, Kolář, Hrubý, L. Joachimsthaler, A. Žežula, K. Hájek, M. Hájek. Trenér: Martin Klán.

