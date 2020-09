Zatímco v prvním zápase schytal od Rokycan hrozivý příděl 3:9, proti celku z Karlovarského kraje se výrazně zlepšil a nakonec zvítězil 4:1.

„V prvním utkání jsme proti týmu FBC Rokycany dokázali držet krok pouze jednu třetinu. Zejména jejich první formace nám dělala obrovské problémy. Naším cílem bylo, aby si zahrála každá lajna co možná nejvíce. Soupeř zvolil opačný styl a nejvíce času na hřišti strávila jejich elitní formace, která byla u všech jejich branek. Zejména naši noví junioři byli až zbytečně vystrašení a nedokázali ze sebe dostat to nejlepší,“ hodnotil nepovedený duel s domácím výběrem trenér Polomis.

„Ve druhém zápase nás čekal tradiční soupeř ze Sokolova. Utkání bylo od začátku velice vyrovnané, ale štěstí na branky se přiklonilo na naši stranu. Zde musím nejvíce pochválit hráče druhé a třetí lajny, kteří ukázali, jak jednoduše to jde. Vedení nám přidalo na jistotě, a my tak mohli začít hrát přesně to, co jsme chtěli. Soupeř se celý zápas střelecky trápil, a nás navíc vzadu jistil famózní Michal Liška,“ lebedil si šéf klatovské lavičky.

FBC Rokycany – Sport Club Klatovy 9:3

Třetiny: 3:2, 3:1, 3:0. Branky a nahrávky: 4. Kozelka, 10. Váně, 15. Váně (Kozelka), 16. Kozelka, 18. Váně (Kozelka), 21. Mašek (Nový), 34. Váně (Potůček), 37. Kozelka (Potůček), 41. Váně (Štochl) – 10. Jiřík (Sloup), 12. Vítovec (Jiřík), 19. Jiřík (Vítovec).

Sport Club Klatovy – Florbal Sokolov 4:1

Třetiny: 2:0, 1:0, 1:1. Branky a nahrávky: 3. Švára (Hájek), 6. Šulda (Švára), 28. Sloup (Liška), 45. Jiřík – 38. Vrbický.

Sestava Sport Clubu: M. Liška – Švára, Rendl, Sloup – Jiřík, V. Liška, Vítovec, T. Joachimsthaler, Bastl, Žák, Burcal, Chod, Koryťák, Kolář, Hájek, Šulda. Trenér: Jan Polomis.