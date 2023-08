/ROZHOVOR/ Do florbalového oddílu klatovského Sport Clubu přichází další nová tvář. Tým posílil dvaadvacetiletý urostlý univerzál Jakub Stelzer, který v posledních dvou letech hrál v dánském Esbjergu.

Florbalový Sport Club Klatovy nepřestává posilovat. Ve čtvrtek dopoledne ohlásil další - v pořadí již sedmou akvizici - na blížící se divizní ročník, který se ve městě pod Černou věží bude hrát vůbec poprvé v historii klubu. Klatovský dres bude nově oblékat Jakub Stelzer, který v posledních dvou letech sbíral zkušenosti v dánském Esbjergu, kde působil po dobu studia na vysoké škole.

Ptáte se, jak se urodil jeho přesun z Dánska do Klatov? „Jelikož jsem se vrátil po dvou letech z Dánska a celkově jsem florbalku držel za posledních šest měsíců velice stroze, zkoušel jsem se ptát Adama Žežuly (florbalista Klatov - pozn. autora), jestli náhodou nejsou v Klatovech nějaké tréninky, že bych si šel zatrénovat," prozradil Jakub Stelzer.

„Od Adama jsem dostal kontakt na Martina Klána (trenér mužstva - pozn. autora), který se mě mimo jiné ptal, jak bych to případně viděl v sezoně, jestli bych si nechtěl zahrát. Ale jelikož jsem nevěděl, kde se ještě usídlím, nedokázal jsem říct, jestli bych dokázal hrát nebo ne," pokračoval.

Až minulé úterý před úvodním kolem Poháru Českého florbalu v Soběslavi Jakub Stelzer absolvoval první trénink, čímž se pohnuly všechny ledy. „Za tři dny jsme měli podepsané zahraniční papíry a jsem tady," culí se borec, který s týmem odehrál už i zmiňované úvodní kolo Poháru Českého florbalu.

V českém prostředí jste dlouho nepůsobil. Můžete fanouškům klatovského florbalu i čtenářům Deníku přiblížit, jaké byly vaše florbalové začátky?

K florbalu jsem se vlastně dostal během hokeje, který jsem v Klatovech hrával jako malý kluk. Florbal byl mým vedlejším sportem. Chodil jsem na kroužek k Pavle Vlčkové do tehdejšího DDM Klatovy, kde jsem byl s nějakou přestávkou až do deváté třídy. Následně jsem se dostal do Plzně na střední školu, kde jsem chodil do třídy s Honzou Šusem, díky němuž jsem začal hrát v plzeňském FBC. Tady jsem odehrál asi čtyři sezony a hodně se posunul. Pak jsem začal studovat školu v dánském Esbergu, kde jsem chtěl s florbalem rozhodně pokračovat. Paradoxně jsem dřív sehnal florbalový klub, než bydlení a zázemí. V Dánsku jsem nakonec odehrál sezonu a půl. Zkusil jsem si zahrát pod jiným tlakem, jinou mentalitou, s hráči, kteří mluví cizí řečí…

Jaké jsou největší rozdíly mezi florbalem v Dánsku a Česku?

Jelikož Dánsko není moc známé pro svůj florbal, ale spíš pro jiné sporty, tak můžu zmínit to, že ve zdejší extralize se potkávají týmy, které by u nás hrály horní příčky první ligy s celky, které tady působí v divizi. Úroveň je tam velmi rozdílná. Výsledky jsou hodně markantní, ačkoli mentalita je v Dánsku působivá.

Můžete to vysvětlit?

Je jedno, jestli se vede o jeden nebo o deset gólů, stále se funguje na sto procent a nic se nevypouští. Lidé v týmu jsou ohleduplní a nápomocní, mladí jsou šikovní, ale když pak chytnou proti sobě hráče, kteří dříve hráli Švédskou ligu, tak je to pro ně dost náročné. Já osobně jsem si to celé dva roky ale užil.

Nyní jste hráčem Klatov. Jaké máte ambice do blížící se sezony?

Je to pro klub první sezona v divizi, takže bude nejdůležitější ji samozřejmě udržet, ačkoliv bych si moc přál, kdybychom hráli v horní polovině tabulky.

Co mohou očekávat fanoušci přímo od vás?

Mohou očekávat góly, samozřejmě když budu v útoku (smích). Myslím si, že mezi moje silné stránky patří přehled, určování tempa a hraní tzv. kontrolované hry.

