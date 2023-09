Meťák? Lehce znám, ale zápas proti Kutné Hoře bude velkou neznámou, říká trenér

V otvíráku sezony poznali, co je to divize. V domácím prostředí podlehli silným Strakonicím, ale teď mají šanci na reparát. A to hned dokonce dvojnásobný. Florbalisté klatovského Sport Clubu sehrají o víkendu další dva zápasy ve svém nováčkovském ročníku mezi divizní elitou. V sobotu přivítají Kutnou Horu, o den později SK Meťák České Budějovice.

Florbalisté Sport Clubu Klatovy (na archivním snímku hráči v černých dresech) přivítají o víkendu ve své hale Kutnou Horu i SK Meťák České Budějovice. | Foto: Jindřich Schovanec