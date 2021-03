„S florbalem jsem začal ve druhé třídě a hrál jsem tehdy za janovický Sokol. Tam jsem ale vydržel pouhé dva roky a na dlouhou dobu jsem si dal od florbalu pauzu,“ uvádí v rozhovoru Matěj Chod.

Po pěti letech florbalové abstinence se ovšem zase k tomu sportu vrátil. „V deváté třídě mě najednou florbal zase začal táhnout, a proto jsme se s pár kamarády rozhodli začít chodit trénovat do Klatov,“ pokračoval Chod s tím, že do té doby se rekreačně věnoval volejbalu a softballu.

A působení v klubu z města pod Černou věží se vytáhlý florbalista pochvaluje. „V Klatovech se mi moc líbí. Klub je velmi dobře vedený a parta super spoluhráčů tady opravdu nechybí,“ libuje si klatovský florbalista.

„Navíc klub poskytuje celou řadu dalších možností. Když pominu samotné tréninky nebo zápasy, je možné si tu udělat licenci pro rozhodčí nebo trenéry,“ kvituje.

Florbal zkrátka talentovaného hráče dostal, zážitkem je pro něj každý turnaj, nebo zápas. „Je to tak. Zážitky si vždycky přivezu z každého tréninku nebo zápasu, ale kdybych si měl vzpomenout na oblíbený zážitek, byla by to chvíle s jedním z trenérů Jiřím Kloudou, který mě po zápase se zraněnou nohou vozil po nemocnici na vozíčku,“ vzpomíná s úsměvem.

Matěj Chod.Zdroj: archiv Matěje ChodaKvůli neutuchající pandemii koronaviru mu ale teď tyto chvíle značně chybí. „Je to pro mě celkem náročné být pořád jen doma, ale nějak se to zvládnout dá. Každopádně je fakt, že florbal mi moc chybí,“ smutní.

Chybějící sportovní činnost a potřebný adrenalin si tak vyplňuje individuálně a způsobem sobě vlastním. „V kondici se snažím udržovat neustále. Běhám, jezdím na kole, doma posiluji nebo trénuji florbalovou techniku s holí,“ prozradil Chod, který jinak svůj volný čas mimo florbal a školu tráví posilováním, s přáteli, sledováním seriálů a náročnou prací na zahradě. „Když je to tedy dovolené, teď to moc nejde,“ lituje.

Ani současná krize ho podle jeho vlastních slov od sportování neodradí. Na rozdíl od jiných lidí, kteří to už předem vzdali. „Se sportováním končit nechci. Počkám si. Sport je super odreagování a zábava mimo povinnosti každodenního života,“ vysvětluje.

Na druhou stranu, díky pandemii a restrikcím má více času na věci, na které dříve moc času nezbývalo. „To ano, více času mám, ale kromě běhání, školy a sledování seriálů teď vážně není moc co dělat,“ podotkl.

Hodně času tak teď věnuje právě škole a učivu třetího ročníku klatovského gymplu. „Musím říct, že školu teď distančně zvládám poměrně dobře. Tím, že jsem doma, mám na to více času. Trochu se bojím návratu do školy, to bude hodně těžký,“ predikuje Matěj Chod, který si závěrem netroufá odhadnout, kdy se svět vrátí zase k normálu.

„Názorů na tuto situaci se raději zdržuji, jelikož se okolnosti mění každý den, ale doufám, že příští sezona už normálně pojede,“ dodal.