Nyní vám přinášíme rozhovor s téměř sedmnáctiletou kapitánkou týmu Danielou Lorencovou, která i přes zranění, jež ji v závěru sezony trápilo a stále sužuje, patřila k výrazným personám dívčích výběrů dorostenek i juniorek pošumavského klubu ve druhé lize oblasti Prahy a Středočeského kraje, kde klatovské hráčky letos hostovaly. A mezi zvučnou smetánkou se rozhodně neztratily. Naopak, v obou soutěžích neměly konkurenci.

Než se dostaneme k hodnocení úspěšné letošní sezony, prozradíš čtenářům, jak dlouho se florbalu věnuješ?

Až tak dlouho zase ne. S florbalem jsem se poprvé setkala na základní škole asi ve věku dvanácti let, když jsem začala navštěvovat místní kroužek a po roce nastoupila i do klubu v Klatovech, kde působím již čtvrtou sezonu.

Florbalová sezona předčasně skončila. Všichni víme proč. O ničem jiném se v této těžké době ani nemluví. Jak by si ji ale zpětně zhodnotila? Ve druhé lize juniorek i dorostenek jste skončily na prvním místě. Suverénně.

Pro mě osobně byl letošní ročník jedním z nejzlomovějších. Vyvíjely jsme se na hřišti i mimo něj. Myslím, že před sezonou ani po prvním kole nikdo nečekal, že bychom v této soutěži mohly být až takhle suverénně první, nicméně je to velmi příjemný pocit.

Mrzí tě, že sezona skončila předčasně? Pár zápasů vám ještě zbývalo odehrát…

Mrzí a moc, i když nevím, jestli bych byla schopná se zúčastnit závěrečných utkání. Ale věřím, že by to holky zvládly dohrát bez sebemenších ztrát na bodech.

Říkáš, že nevíš, jestli by ses byla schopná zúčastnit. Trápilo tě nějaké zranění?

Bohužel ano, zranila jsem se v jednom ze zápasů a zranění mě zastavilo na dva měsíce a stále pokračuje. Nejhorší je to asi po psychické stránce, ale snažím se zůstat pozitivní a pracuji na sobě, jak se dá.

Jsi kapitánka týmu a v sezoně si podávala velice kvalitní výkony. Bylas se sebou spokojená?

Se svými výkony jsem z větší části spokojená byla, i když je pořád na čem pracovat. Důležité pro mě bylo zlepšení střelby. Ale ještě se musím zaměřit na lepší techniku.

Hrát druhou ligu oblasti Prahy a Středočeského kraje bylo jistě velmi náročné po časové stránce. Téměř každý víkend dojíždět na zápasy velkou dálku dá asi zabrat…

Zabrat to dalo. Pro mě osobně to bylo nejvíce náročné právě z hlediska času. Ale každou sezonu jsme na to byly zvyklé, a tak to nebyl až takový problém ani letos.

Jaký to byl pocit porážet týmy, které mají mnohem větší členskou základnu? Myslím tím třeba Spartu nebo Bohemians Praha…

Bylo to skvělé. Jsou to týmy s mnohem větší základnou, ale jak už se ukázalo, i malý tým jim dokáže konkurovat, pokud je pod dobrým vedením.

Pod dobrým vedením evidentně je, když jste za celou sezonu napříč kategoriemi dorostenek i juniorek prohrály pouze jednou. Dalo by se říct, že všechno fungovalo tak, jak má…

Určitě, fungovalo to dobře. Ano, nějaké slabiny tu byly, ale to se týká spíš herních činností a dění na hřišti.

Co přesně máš na mysli?

Občas nám skřípala třeba komunikace nebo souhra na hřišti, ale snažily jsme se na tom jako tým pracovat a myslím, že se nám to podařilo díky našemu trenérovi postupně zlepšovat.

Pojďme od hodnocení. Prozradíš, jakým způsobem ráda trávíš svůj volný čas?

Volného času kvůli škole, zápasům a tréninkům moc nemám, ale ráda se sejdu s přáteli. Jako odreagování mi většinou slouží právě florbal.

Máš nějaký florbalový vzor, ke kterému vzhlížíš?

Mým největším vzorem byla vždy moje sestřenice, která hraje hokej a momentálně působí ve Finsku. Inspiraci nacházím i u různých lidí ve svém okolí.

Jaký je tvůj velký sen?

Určitě bych si ráda zahrála i za jiný tým, i přesto že to tu (v Klatovech) mám ráda. Měla jsem už i pár příležitostí a některé jsem využila. Florbalový sen asi jako pro každého florbalistu je být v reprezentaci a dostat se do týmu ve Švédsku či Finsku.

Máš nějaký zážitek spojený s florbalem, na který často ráda vzpomínáš?

Bylo by těžké vybrat jen jeden, protože velmi silné pro mě byly turnaje s týmem, jako je Prague Games, anebo působení ve výběru Plzeňského a Karlovarského kraje. Pokud bych si ale musela vybrat, byla by to účast na turnaji Jalas Floorball Cup ve Švédsku.

V současné době na celém světě panuje pandemie koronaviru. Řada států minimálně omezila pohyb lidí na veřejnosti. U nás jsou zavřené i školy. Jak nyní nejčastěji trávíš volné chvíle?

V současné situaci se snažím soustředit na sebe a vytěžit z tohoto volna co nejvíce. Udržuji pravidelný pohyb a práci s florbalkou v rámci možností, jak mi zranění dovolí.