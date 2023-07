Kvůli vysoké škole přerušil kariéru, teď se stal třetí posilou divizních Klatov

Adam Denisov a Matyáš Moller. To jsou dvě posily, které v létě vyztužily kádr florbalového oddílu divizního Sport Clubu Klatovy. Teď nováček jedné z několika skupin této celostátní soutěže hlásí v pořadí již třetí novou tvář do svých řad. Jako volný hráč se do města pod Černou věží stěhuje pětadvacetiletý Pavel Honzík, který kdysi v Klatovech už působil a naposledy oblékal dres plzeňské Slavie.

Pavel Honzík je třetí posilou Sport Clubu Klatovy. | Foto: Florbal Klatovy