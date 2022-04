Florbalistky Sport Clubu Klatovy nestačily v úvodním kole play-off první ligy dorostenek na favorizovaný tým z Prahy Black Angels, postup do další fáze soutěže tak slaví silný protivník. V domácí hale ZŠ Čapkova se statečná děvčata z Pošumaví proti Pražankám snažila, co do počtu střeleckých pokusů se soupeřkám dokonce vyrovnala, ale i přesto však dvakrát vysoko prohrála a letošní smělé tažení pro ně končí poněkud smutně.