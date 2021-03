Dříve závodně plavala a pod vedením trenéra Ivana Šlajse v Plaveckém klubu TJ Klatovy posbírala celou řadu úspěchů. Teď už se však Lucie Hořejší věnuje florbalu. „Nehraji florbal moc dlouho, snad teprve necelé dva roky. Začínala jsem hrát ve škole na tělocviku a poté jsem se zúčastňovala školních soutěží, kde jsem se seznámila s Martinem Klánem, díky němuž jsem se dostala do klubu v Klatovech,“ vzpomínala mladá florbalistka.

Lucie Hořejší. | Foto: archiv Sport Clubu Klatovy

A proč si vybrala právě florbal? „Já vlastně ani nedokážu říct, co mě na florbale tak baví. Dříve jsem závodně plavala a strašně mě to naplňovalo. Byla jsem zvyklá být každý den na tréninku a dřít. Ale když jsem přešla ze základní na střední školu, přestala jsem plavání stíhat a musela jsem skončit. Takže florbal mi to vlastně tak nějak vynahradil. Není pro mě tak časově náročný,“ svěřila se Hořejší s tím, že na florbale ji nejvíce baví skvělá parta holek. Zkrátka kolektiv, který je základním úspěchem každého týmového sportu.