Závěr utkání ovšem patřil hostům, kteří o chvíli později korigovali a dvěma slepenými góly v 56. minutě vyrovnali. Vítěznou branku pak vstřelili v čase 58:20, domácím už nezbyl čas. „Dneska to byl zápas plný nervů, který znamenal hodně pro oba týmy. První dvě třetiny byly podle našich představ. Hráli jsme tak, jak jsme chtěli a měli, nicméně do třetí třetiny jsme šli nastavení tak, že se nám nemůže nic stát, že je hotovo, a to nám vlastně prohrálo zápas. Z utkání odcházíme s množstvím zraněných hráčů a plnou hlavou negativních emocí. Už není čas na chyby, musíme se sebrat," velí trenér Klatovských Martin Klán.

„Dvě třetiny nebyly podle našich představ a domácí jsme pouštěli do zbytečných šancí, které dokázali využít. Ve třetí třetině jsme konečně zapnuli a otočili skóre. Konečně jsme urvali tři zasloužené body," liboval si kouč Jindřichova Hradce Jiří Prokýšek, jehož svěřenci díky výhře přeskočili Klatovy a jsou momentálně osmí. Další zápas hrají klatovští florbalisté opět na domácí půdě. Soupeřem budou jihočeské Kaplice, které Západočeši v prvním vzájemném utkání dokázali porazit (8:2). Toto utkání je na programu v hale Základní školy Čapkova ulice v neděli 21. ledna od šestnácti hodin.

Sport Club Klatovy - Florbal Jindřichův Hradec 7:8

Třetiny: 3:2, 3:1, 1:5. Branky a nahrávky: 7. Jan Holý (Moller), 14. Hais (Jánský), 18. A. Žežula (Stelzer), 22. Jan Holý (Stelzer), 32. Levý (T. Joachimsthaler), 34. Čížek (Denisov), 50. Jiřík (Jánský) - 6. Kopřiva (Cihlář), 10. Hovorka (Matějka), 39. Šimic, 43. Šimic (Ille), 50. Cihlář, 56. Šimek (Hovorka), 56. Tejnor, 59. Kopřiva (Hovorka). Rozhodčí: Tomeš, Schober. Vyloučení: 1:0. Využití: 0:1. Střely: 23:36. Diváci: 68. Hala: ZŠ Čapkova. Sestava Sport Clubu Klatovy: Smazal - Jakub Holý, Jiřík, Sloup, Hais, Jan Holý, Stelzer, Benda, Denisov, T. Joachimsthaler, Jánský, Š. Žežula, Čížek, Moller, Levý, Netrh, A. Žežula. Trenér: Martin Klán.

