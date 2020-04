Florbal v Klatovech není jen o mužích, juniorech, anebo velmi úspěšných dívčích výběrech. Sport Club disponuje také velice silným týmem dorostu, který letos pod vedením trenéra Martina Klána obsadil ve druhé lize Plzeňského a Karlovarského kraje čtvrté místo.

Dorostenci Sport Clubu Klatovy. | Foto: archiv Martina Klána

Byť se sezona nakonec nedohrála, umístění není zklamáním. Naopak. Mladého kouče potěšilo výrazné zlepšení mladíků. Rozhodně je na čem stavět. „Kluci v letošní sezoně předvedli obrovský progres v oblasti myšlení o florbalu jako takovém. Už to nebylo jen o individuální práci hráčů, za což jsem rád. Zlom přišel někdy v půlce sezony, bohužel se letošní výkon neodrazil v tabulce. Konec ročníku byl radikálně ukončen aktuální situací, proto mě mrzí, že jsem s kluky nestihl, za mě, úspěšnou sezonu dotáhnout do konce. Věřím, že by se tým posunul ještě o něco dál a koncept práce by byl dotažený do koncového puntíku. O to víc budeme muset pracovat mimo sezonu a na letní přípravě, která přijde snad co nejdříve," uvedl pro klubový web Sport Clubu Klatovy trenér Martin Klán.