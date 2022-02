Tým složený ze zkušených borců, ale i dravých a rychlých mladíků v průběhu aktuálního ročníku přivítal do svých řad také novou posilu – do brankoviště přišel gólman Michael Petelík.

Ten ve své prosincové premiéře vychytal výhru nad Lázněmi Kynžvart (7:5) a naposledy zářil na začátku ledna i v duelu s chebskými Akademiky, proti kterým rovněž přispěl ke třem bodům výborným a spolehlivým výkonem.

Chci hlavně porazit Nýrsko a dokázat, kdo je v okrese nejlepší, culí se Lukeš

Do pověstné klatovské party navíc skvěle zapadl. Možná lépe, než si sám dokázal vůbec představit. „Musím říct, že jsem byl mile překvapený, jaký je tady kolektiv. Hned v přestávce po první třetině úvodního zápasu mi kluci tleskali, bylo to super. S některými se znám už trochu déle, takže to pro mě bylo ještě o poznání snazší,“ pochvaloval si. „Jsem tu vážně spokojený. Kluci mě okamžitě vzali mezi sebe. Rád také trénuji, a tady je tréninků požehnaně. Jsem zde opravdu šťastný,“ pokračuje v superlativech.

Silný vítr ani sníh běžce nezastavil. Zimní Vorlíky si tak všichni užili

Do Klatov přišel z Koterova, ačkoliv žije ve Švihově, kde svou florbalovou kariéru nastartoval. „Moje první florbalové krůčky začaly ve Švihově. Trénoval nás Míra Bubeník, v dalších letech společně s ním i Jarda Daněk. Oběma pánům bych chtěl poděkovat za to, jak to stále vedou se stejným zápalem a nadšením,“ vzpomíná a kvituje. Na jinou florbalovou adresu se odstěhoval i po naléhání Martina Klána, jednoho z trenérů Sport Clubu.

Michael Petelík obléká od letošní sezony dres florbalových Klatov. Své nové angažmá si velice pochvaluje.Zdroj: archiv M. Petelíka

„Znám se s Klánísem (Martin Klán) od dob, co jsme proti sobě hráli na turnajích DDM. Přemlouval mě, abych se zašel podívat na trénink do Klatov tak dlouho, až jsem jednou vážně šel. Večer, hned po tréninku, mi zavolal, že se o mně zmínili kluci. Asi se jim líbilo, jakým elegantním způsobem jsem vytahoval míčky z brány,“ směje se Petelík a od té doby obléká krásný pošumavský dres.

Mochtín na úvod přípravy porazil klatovský dorost, teď ho čeká Tlumačov

„Bydlím ve Švihově, takže se vzdáleností nemám žádný problém. Musím říct, že se to zatím s prací kombinuje dobře. Mám dobré kolegy, se kterými si můžu jakýkoliv den prohodit. Podporují mě v tom, co mám rád a rád i dělám, takže jsem šťastný,“ libuje si borec, který vystudoval Hotelovou školu v Plzni a momentálně pracuje v jedné z nejmenovaných klatovských restaurací.

Michael Petelík obléká od letošní sezony dres florbalových Klatov. Své nové angažmá si velice pochvaluje.Zdroj: archiv M. Petelíka

Sám sebe popisuje jako gólmana s mnoha emocemi a je na něm vidět, že florbal vážně zbožňuje. „V prosinci jsem se zúčastnil UNIQKEMPU v Rokycanech. Je to brankářský kemp, který založil Vojta Šimůnek. Pod skvělým týmem trenérů ve složení Vojty Šimůnka, Ondry Kolajty a Tomáše Fibigera se trénovalo skvěle. Individuální přístup, rozbory na videu, skvělí lidé kolem florbalu,“ prozradil Petelík, jaký je jeho doposud největší florbalový zážitek.

Škatulata, hejbejte se. Divizní Klatovy hlásí první změny, odchází mladý obránce

Rád by přidal i další – třeba s klatovským týmem. „Rozhodně bych letos chtěl postoupit s Klatovy do vyšší soutěže, tým na to má. Chtěl bych se stát mistrem světa, zahrát si v Extralize, poté si zachytat v SSL,“ culí se s tím, že se jedná sice o bláznivý, ale stále velký sen.

„Ale jinak bych se chtěl v budoucnu stát trenérem brankářů. Rád bych předával zkušenosti a dovednosti ostatním. Vychovat novou generaci, to je asi můj největší momentálně reálný cíl,“ dodal už vážněji.

Jestli se mu jeho touhy splní, to je teď ve hvězdách. Jisté však je, že do týmu zapadl a společně s Markem Štauberem tvoří fantastickou brankářskou dvojici.

Autoři: Martin Mangl & Jan Polomis

Je to jen příprava, ale nebudu lhát. Z gólů mám velkou radost, přiznala posila