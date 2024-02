S největší pravděpodobností klíčové utkání sezony čeká v neděli florbalisty klatovského Sport Clubu, kteří v rámci 20. kola divizní skupiny B přivítají na domácí palubovce haly ZŠ Čapkova TJ Centropen Dačice.

Sport Club Klatovy hraje důležité utkání proti Dačicím. | Foto: Jindřich Schovanec

Jde o souboj devátého týmu tabulky s desátým, přičemž Západočeši jsou lepší pouze o rozdíl ve skóre. Klatovští florbalisté, kteří jsou v soutěži nováčkem, potřebují vyhrát, aby se jim dvě kola před koncem základní části lépe dýchalo.

Devátá příčka by totiž měla být tou poslední, která zajišťuje setrvání mezi divizní smetánkou i pro příští sezonu. „V neděli (od 18 hodin - pozn. autora) nás čeká poslední domácí zápas v divizní soutěži pro letošní ročník, o tom následujícím může rozhodnout právě nedělní utkání. Oběma týmům jde o hodně, máme stejně bodů, takže vzájemné střetnutí bereme tak, jako kdyby se hrálo o šest bodů," prohlásil trenér klatovských florbalistů Martin Klán.

Klatovští fanoušci. Zdroj: Jindřich Schovanec

„Očekávám, že to bude hodně nervózní zápas, ani jeden tým nebude chtít udělat chybu. Pro nás bude výhodou domácí prostředí, jelikož diváci jsou naším šestým hráčem a potřebujeme jich co nejvíce," burcuje fanoušky na dálku, aby v neděli večer přišli jeho tým podpořit. A právě pro příznivce klatovského týmu Sport Club přichystal speciální soutěž. Stačí tipnout výsledek nedělního utkání s Dačicemi, splnit ještě pár dalších podmínek a vyhrát pak dva VIP lístky na florbalové superfinále. A to je slušná motivace se do soutěže zapojit, ne?

