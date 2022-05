„Co se týče výsledků, celá sezona skončila naprosto nečekaně,“ říkal jeden z trenérů klatovských děvčat Jiří Klouda. Narážel tím na fakt, že tým po celou dobu trápil úzký kádr. „Když jsme na začátku září dávali postupně tým dohromady, který – řečeno bez obalu – vypadal, že spíš nebude, než bude schopný hrát, bál jsem se, abychom sezonu vůbec dohráli. V počtu sedmi hráček a dvou brankářek by družstvo přihlašoval do soutěže jenom blázen. Ale protože už bylo září a my nemohli couvnout, šli jsme do toho,“ vysvětloval trenér mladých florbalistek, které pak v sezoně zářily.