Do rokycanské haly, která urputné florbalové bitvy hostila, vyrazily dorostenky klatovského Sport Clubu pouze se šesti hráčkami do pole a jednou brankářkou, ale domů si odvezly plný počet bodů. Vše odšpuntovaly soubojem s domácím týmem, který po velmi dobrém výkonu deklasovaly 7:3.

FOTO: Chodsko mladým florbalistkám nechutnalo, z turnaje přivezly pouze bod

„Úvod zápasu byl z naší strany hodně ospalý. Naštěstí jsme ve druhé třetině dokázali během dvou minut odskočit na rozdíl tří branek. Zápas se následně překlopil na naši stranu. Soupeř se snažil, ale jeho výpady končily na skvěle chytající Míše Röschelové. Utkání jsme nakonec vyhráli 7:3 a naší herní pohodu dokazuje také počet střel, který byl 38:17 v náš prospěch,“ pochvaloval si Jan Polomis, trenér mladých klatovských florbalistek.

Dva gólové údery během 11 vteřin

Druhé utkání proti plzeňské Slavii bylo podstatně těžší. Klatovy díky dvěma zásahům Marie Babkové v desáté minutě vedly 2:0, ale v prostřední části hry o svůj náskok přišly. Ve třetí třetině ovšem vstřelily další dvě branky a nakonec slavily velmi cenné vítězství 4:2.

Společný snímek florbalistek Sport Clubu Klatovy a jejich bývalých spoluhráček v dresu plzeňské Slavie.Zdroj: Florbal Klatovy

„Soupeř nás od začátku zamknul na vlastní polovině a nedovolil nám prvních pět minut skoro nic. Naštěstí nám nedal gól a my jsme naopak díky brejku Marie Babkové dokázali vstřelit úvodní branku. Soupeřky byl brankou zaskočené a další zásah z naší strany o jedenáct sekund později naprosto změnil výboj zbytku utkání. Slávistky znatelně rozhozeny se již nedokázaly dostat zpátky do herní pohody. My jsme naopak již pouze hráli to, co jsme si předem řekli a snažili se maximálně šetřit síly. Utkání jsme nakonec vyhráli 4:2 a vezeme si domů cenných šest bodů do tabulky,“ rozplýval se kouč Klatovanek.

Hokejisté vyrovnali tři vteřiny před koncem, o postupujícím rozhodne odveta

Jeho týmu patří v soutěži se ziskem 28 bodů první místo, přičemž náskok na druhou Slavii, která má odehraný o jeden zápas více, činí už osm bodů. „Děvčatům chci moc poděkovat za neskutečnou bojovnost a plnění pokynů, které nám pomohly k oběma výhrám,“ dodal Polomis.

FBC Rokycany – Sport Club Klatovy 3:7

Třetiny: 1:1, 2:4, 0:2. Branky a nahrávky: 1. Fialová (Kastnerová), 13. Krausová (Fialová), 20. Krausová – 8. Pešlová (Mašátová), 11. Kováříková (Mašátová), 11. Babková, 12. Mašátová (Šusťáčková), 16. Langová, 24. Mašátová, 28. Mašátová (Kubíková). Rozhodčí: Ruml, Beran. Vyloučení: 0:0. Střely: 18:37. Diváci: 28. Hala: HK Rokycany. Sestava Sport Clubu: Röschelová – Pešlová, Babková, Mašátová, Kováříková, Kubíková, Šusťáčková. Trenér: Jan Polomis.



Sport Club Klatovy – FBŠ Slavia Plzeň 4:2

Třetiny: 2:0, 0:2, 2:0. Branky a nahrávky: 10. Babková (Kováříková), 10. Babková, 26. Mašátová (Kováříková), 30. Mašátová (Babková) – 18. Peteříková (Duchková), 20. Peteříková (Duchková). Rozhodčí: Ruml, Beran. Vyloučení: 0:0. Střely: 23:16. Diváci: 28. Hala: HK Rokycany. Sestava Sport Clubu Klatovy: Röschelová – Pešlová, Babková, Mašátová, Kováříková, Kubíková, Šusťáčková. Trenér: Jan Polomis.

Druhý díl bodované série se blíží, Dolany zase obklíčí běžci a běžkyně