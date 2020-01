Dívčí florbal v Klatovech zažívá v posledních letech obrovský boom. Patřičným důkazem jsou výkony a hlavně výsledky dorostenek a juniorek ve druhé florbalové lize oblasti Prahy a Středočeského kraje, kde obě pošumavská družstva dominují a porážejí celky mnohem zvučnějšího jména i týmy s o poznání širší členskou základnou.

OBA DÍVČÍ VÝBĚRY klatovského Sport Clubu ve druhé lize dorostenek i juniorek Prahy a Středočeského kraje dominují. Z šestnácti zápasů dohromady vyhrály hned čtrnáct duelů. | Foto: Deník / Martin Mangl

Pravda, přihlásit dívčí týmy Sport Clubu Klatovy s sebou neslo jisté riziko, avšak rozhodnutí nyní nese kýžené ovoce a ukázalo se býti tou správnou volbou. „V loňské sezoně hrály holky z Klatov poprvé pětkovou soutěž a nevedly si vůbec zle. Pro letošek jsme se rozhodli, že v rámci posunu dívčího florbalu v Klatovech přihlásíme děvčata do dvou pražských soutěží. A to do druhé ligy dorostenek a juniorek. Byl to od nás vlastně krok do neznáma, dost jsme řešili, jestli na to holky budou mít a jak to bude fungovat s trošku delší dojezdovou vzdáleností v kontrastu s menším počtem hráček,“ uvedl pro Deník šéftrenér ženské složky florbalového oddílu SC Klatovy Jan Hořký.