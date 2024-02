Klatovští florbalisté se ve Strakonicích sice v desáté minutě díky trefě Adama Denisova ujali vedení, ale domácí favorit dokázal do konce první třetiny ještě výrazněji odskočit (4:1). Druhá část hry byla na branky velice chudá.

Padl pouze jeden gól, ten měly na svědomí Strakonice, které v poslední minutě druhé periody zvýšily z přesilovky už na 5:1. V úvodních deseti minutách třetí třetiny dali Jihočeši další čtyři branky a vedli 9:1. Pak se o slovo přihlásily i Klatovy, které během chvíle vsítily tři branky. Poslední slovo však měli opět domácí, kteří zásluhou zásahu Jana Keyzlara pečetili konečný výsledek na 10:4.

„Pozitivem dnešního zápasu je to, že odjíždíme bez zranění. Dělaly nám problémy především hraniční zákroky domácích, nad kterými místy zůstával rozum stát. Zápas o ničem, přesto plný zbytečností," řekl chvíli po skončení duelu na jihu rozhozený klatovský trenér Martin Klán, jenž pak ještě poděkoval fanouškům, kteří přijeli mužstvo do Strakonic podpořit.

Podobné hodnocení jako Martin Klán ze sebe vychrlil i strakonický vedoucí družstva Jan Staněk. A stejně jako jeho protějšek se zastal svého mužstva a ´špínu´ házel na soupeře. „Klatovy od začátku sezony udělaly pokrok, to se jim musí nechat," začal hodnocení. „Jen mi zůstává rozum stát nad tím, jak byl zápas od samého začátku vyostřený. Vlastně už o nic nešlo, přesto jsme slyšeli pár nadávek, dostali pár nesportovních faulů. Náš tým to v prvních dvou třetinách ustál, ve třetí třetině už to bylo přes čáru a museli jsme se také ozvat," říkal Jan Staněk s tím, že podle jeho mínění mělo padnout tak šest osobních trestů a minimálně i takový počet dvouminutových vyloučení. „Chceme se soustředit na konec sezony, kdy je jasné, že hrajeme a postup a necháme se rozhodit regionálním celkem," kroutil hlavou poněkud nechápavě.

Klatovští florbalisté navzdory porážce skončí ve své nováčkovské sezoně na devátém místě, což jim zaručuje divizi i pro příští ročník. Poslední utkání sehraje mladý tým Sport Clubu v neděli od 18 hodin na hřišti FbC Kutná Hora.

FbC Strakonice - Sport Club Klatovy 10:4

Třetiny: 4:1, 1:0, 5:3. Branky a nahrávky: 13. Štěpánek (Chvosta), 14. Mareš (Šavrda), 14. Chvosta (Mrkvička), 15. Řezanka (Mikeš), 40. Mikeš (Pluskal), 46. Mareš (Pluskal), 47. Čajan (Mrkvička), 49. Pluskal (Šavrda), 59. Keyzlar - 10. Denisov (Jakub Holý), 50. Moller (Jánský), 53. Moller, 56. Jánský (Denisov). Rozhodčí: Lukáč, Vraspír. Vyloučení: 0:2. Využití přesilových her: 1:0. Střely: 19:11. Diváci: 100. Hala: SH Strakonice. Sestava Sport Clubu Klatovy: Štauber, M. Petelík - Jakub Holý, Jiřík, Sloup, Švára, Jan Holý, Stelzer, Denisov, T. Joachimsthaler, Jánský, Š. Žežula, Moller, Cipra, A. Žežula. Trenér: Martin Klán.

