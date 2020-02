Sport Club Klatovy zajížděl do Františkových Lázních, kde se postupně utkal s tachovským Slavojem a týmem USK Akademik Cheb. Proti Tachovu byl sice favoritem, přesto prohrál 3:5. „Utkání jsme absolutně nezvládli. Zápas byl sice herně vyrovnaný, ale naše koncovka byla žalostná. Soupeř nekompromisně trestal naše chyby a celou dobu si udržoval vedení,“ litoval hráč a jeden z trenérů klatovského výběru Jan Polomis.

A také druhé utkání proti Chebu se pro družstvo z Pošumaví nevyvíjelo ideálně. Na světelné tabuli svítil čas 7:52 a Akademici vedli už 3:0. Klatovy se ale nevzdaly a nakonec dokázaly skóre otočit na 4:3. „Cheb nás zaskočil vysokým napadáním a my se opět na jeho hru snažili nějak zareagovat. Do druhé třetiny jsme si něco řekli a to nám nakonec vyšlo. Cheb byl překvapen změnou naší hry, my naopak začali na hřišti předvádět to, co se nám líbí. Dokázali jsme vyrovnat a díky výbornému forčekinku v oslabení výsledek i otočit,“ pochvaloval si Polomis.

Sečteno, podtrženo; Klatovy vybojovaly tři body a udržely třetí místo v tabulce. „Myslím si, že takové zápasy jsou pro nás velmi přínosné. Ukazují nám, v čem děláme chyby, a teď je pouze na nás, jak těchto poznatků využijeme. Určitě bych chtěl poděkovat celému mančaftu za bojovnost a skvělou reprezentaci našeho okresního města“ dodal Jan Polomis.

V akci byl také druhý regionální zástupce – Horažďovice. Tým Rudých Koní, jak si horažďovičtí florbalisté říkají, se představil v hale plzeňské Slavie na Borech, kde uhrál překvapivou remízu 1:1 s druhou Tlučnou. Poté však Horažďovičtí podlehli v tuhé bitvě nejhorších celků běžící sezony celku Forsee Plzeň těsně 2:3.

Florbal Slavoj Tachov – Sport Club Klatovy 5:3 (3:1, 1:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 9. Surják (Flor), 10. Surják (Chrastina), 11. Žalud (Surják), 24. Žalud (Vlasák), 29. Žalud – 5. Holý (T. Joachimsthaler), 30. V. Liška (Holý), 31. Turek (Holý). Rozhodčí: Lejba, Ňorba. Hala: ZŠ Františkovy Lázně.

Sport Club Klatovy – USK Akademik Cheb 4:3 (0:3, 2:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 15. Gajdoš (Jiřík), 21. Holý, 28. Gajdoš, 31. Holý – 4. Bednařík (Žuk), 6. Voborník (Valenta), 8. Bednařík (Žuk). Rozhodčí: Karásek, Ňorba. Hala: ZŠ Františkovy Lázně.

Sestava Sport Clubu Klatovy: M. Liška – Kučera, Jiřík, Krs, Holý, Baumruk, Morava, Gajdoš, Vítovec, Turek, T. Joachimsthaler, Polomis, Kužel, Voráček, V. Liška.

TJ Tlučná – Rudý Koně Horažďovice 1:1 (0:0, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 24. Šedivý (Bittengl) – 13. Panuška (Šašek). Rozhodčí: Dolejš, Tomeš. Hala: Slavia VŠ Plzeň.

Rudý Koně Horažďovice – FBC Forsee Plzeň 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 17. Stulík (Kocek), 34. Petržilka (Michálek) – 7. Správka (Miletínský), 16. Soběhart (Nechutný), 29. Soběhart (Nechutný). Rozhodčí: Tomeš, Buzický. Hala: Slavia VŠ Plzeň.

Sestava Rudých Koní: Michálek – Tábor, Petržilka, Tůma, Panuška, Stulík, Kocek, Černý, Šašek, Kylián, Vondryska.