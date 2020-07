Přes dvě stovky týmů z České republiky a Slovenska. To je letošní Prague Games – florbalový turnaj mládeže, který v hlavním městě startuje již ve středu 8. července. Ve stověžaté Praze nebudou ani tentokrát chybět zástupci klatovského Sport Clubu.

Klatovy čeká Prague Games. | Foto: Deník / Martin Mangl

Klatovy vysílají na turnaj, který se tentokrát kvůli pandemii koronaviru obejde mimo Slovenska bez zahraniční účasti, čtyři výběry – chlapce do 15 a 18 let a dívky do 14 a 18 let.