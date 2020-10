Svěřenci trenéra Martina Klána tentokrát odcestovali do sportovní haly ve Šťáhlavech u Starého Plzence, kde vyzvali záložní tým FBC Plzeň a TJ Tlučná. S plzeňským týmem sice dokázali remizovat 3:3, ale s Tlučnou divokou přestřelku nakonec k bodům nedotáhli, když prohráli těsně 6:7.

„V prvním zápase jsme hráli to, co jsme chtěli a soustředili se především na svoji hru. Bohužel jsme stejně jako v úvodním kole v Domažlicích proti Sokolovu nezvládli závěr utkání a nechali soupeře nadechnout a poté i vyrovnat,“ smutnil kouč Klatov Martin Klán.

„Ve druhém zápase proti Tlučné jsme byli hned od začátku horším týmem. Kluci neměli pohyb a soustředili se spíš na vnější vlivy než na hru samotnou. Od druhé třetiny jsme se ale zklidnili a začali hrát to, co měli. Nicméně soupeř poté přistoupil k anti-florbalu a po zbytek zápasu bránil výsledek naprosto nekoukatelným způsobem. Až do konce zápasu jsme bojovali o tři body, nicméně proti zaparkovanému autobusu to bylo těžké,“ posteskl si klatovský trenér, jehož potěšily výkony debutujících mladíků.

„Udělali mi radost. Někteří se dokonce významně podíleli na vstřelených brankách. Každopádně je vidět, že stále máme na čem pracovat. Moc si přeji, abychom mohli brzy zase sportovat a pokračovat v tom, co nás všechny tak moc baví,“ doufá Martin Klán.

Sport Club Klatovy – FBC Plzeň B 3:3

Třetiny: 1:1, 1:0, 1:2. Branky a nahrávky: 10. Mazán, 14. Ježdíková, 32. Mazán (Jandoš) – 11. Kaas, 31. Janovský (Kaas), 34. Sobek (Kaas). Rozhodčí: Procházka, Kolář. Hala: SH Šťáhlavy.

TJ Tlučná – Sport Club Klatovy 7:6

Třetiny: 5:2, 1:2, 1:2. Branky a nahrávky: 4. Bárek, 5. Lendelová (Bajzák), 6. Bajzák (Klečka), 9. Bárek, 12. Polanský (Bárek), 22. Hranáč, 33. Bárek (Zelenka) – 6. A. Žežula (Š. Žežula), 9. Dulka (Hais), 20. Beran (Hais), 22. Patarák (Mazán), 28. Beran (Dulka), 32. Ježdíková (L. Joachimsthaler). Rozhodčí: Procházka, Kolář. Hala: SH Šťáhlavy.

Ostatní výsledky: USK Akademik Cheb – Interobal Plzeň 11:2, FBC Plzeň B – USK Akademik Cheb 2:4, Interobal Plzeň – TJ Tlučná 10:8.

Sestava Sport Clubu Klatovy: Paleček, Tomanová, Ježdíková, Novosád, Hais, Š. Žežula, Jandoš, Patarák, Kresl, Mazán, Beran, L. Joachimsthaler, Dulka, A. Žežula, Hájek. Trenér: Martin Klán.