Nezastavitelní. Klatovští junioři dělají svým fanouškům v letošní sezoně druhé ligy opravdu velkou radost. Na dalším dílčím turnaji si mladí Klatované v hale ZŠ ve Františkových Lázních poradili s Rokycany a pak také s béčkem plzeňského FBC. Nadále tak zůstávají v letošním ročníku bez ztráty kytičky a soutěž vedou už o neuvěřitelných 20 bodů.

Juniorský výběr klatovského Sport Clubu (na archivním snímku hráči v červenobílých dresech) nemá konkurenci. | Foto: Deník / Veronika Zimová

První utkání proti rokycanskému družstvu bylo vyjma první třetiny zcela v režii pošumavského družstva. Vítězství 10:3 hovoří za vše. „V úvodní části jsme vstřelili rychlou branku, ale asi po třech minutách náš nápor opadl a soupeř začal podnikat nebezpečné protiútoky, a to nám dělalo problém. Přistoupili jsme na hru Rokycan. Byl to takový hurá florbal, který nám nevyhovoval. Z naší strany nebyl prostor dostat se do tempa, proto jsme stáhli sestavu pouze na dvě formace. Ke konci druhé třetiny a celou třetí část jsme začali hrát konečně naši hru a dostali se do tempa. Výsledek 10:3 je hezký, ale Rokycany měly více šancí na proměnění. Nás vzadu podržel výborný brankář Michal Liška,“ přiznal Jiří Klouda, jeden z trenérů klatovského klubu.