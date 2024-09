"Do letošního roku jdeme s lehčím náskokem oproti soupeři o nabité zkušenostmi z loňského roku. Jedná se o první zápas sezony, což může být pro nás místy nervózní. Věřím, že nás diváci poženou za úspěšným startem do sezony," řekl trenér klatovských florbalistů Martin Klán.

"Budeme se převážně snažit řidit hru a nedovolit soupeři, aby se jakkoliv dostal do zápasu. Půjdeme do toho tak, abychom měli zápas od začátku pod kontrolou a odnesli si po dominantním výkonu tři body do tabulky. Na soupeře jsme dobře připraveni, teď to jen přenést do zápasu. Pro nás je to soupeř, od kterého chceme šest bodů, a tak k tomu musíme přistoupit již na domácí půdě. Budeme rádi když nás přijdete co v největším počtu podpořit a udělat klukům atmosféru hodnou celostátní soutěže," dodal Klán.