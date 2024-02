„Se Sokolovem jsme se v sezoně utkali již potřetí, takže jsme lehce tušili, jak asi bude hrát. Trochu nás zaskočil gól po buly, kdy jsme za asi deset vteřin prohrávali, ale záhy jsme rychle vyrovnali na 1:1. Konečné skóre sice vypadá poměrně vyrovnaně, ale zápas jsme měli celou dobu pod kontrolou. Škoda, že z takového utkání jsme nevytěžili vyšší vítězství. Na to, kolik jsme měli šancí, jsme prostě z mého pohledu dali málo gólů," mínil trenér Klatov po výhře 5:3 nad srdnatě bojujícím Florbalem Sokolov.

Ve druhém utkání klatovští mladíci přejeli béčko Slavie Plzeň 6:1, ale pět branek dali až v závěrečné třetině. „Diametrálně odlišný styl hry, kdy Slavie hrála po celém hřišti a snažila se nás presovat. Paradoxně nám to možná i trochu sedí víc a z mého pohledu je to prostě koukatelnější," přemítal kouč klatovských florbalistů. „Tento zápas nám ukázal, že jsme schopni hrát slušnzý florbal a chvilkama to má hlavu a patu," dodal Jiří Veselý.

V aktuální tabulce jsou klatovští florbalisté na třetím místě s tím, že na druhé Akademiky z Chebu ztrácí jeden bod a na Tachov, který soutěž vede, šest bodů. Další dva zápasy sehrají svěřenci trenéra Jiřího Veselého v sobotu 2. března ve sportovní hale Šťáhlavy proti záloze plzeňského FbC a Jiskře Domažlice.

Florbal Sokolov - Sport Club Klatovy 3:5

Třetiny: 2:2, 1:2, 0:1. Branky a nahrávky: 1. Killinger (Hlavatý), 7. Vrbický, 14. Štěrba (Hlavatý) - 2. M. Skřivan (H. Kollros), 8. Kožený (Stegner), 15. Kožený (Stegner), 20. Přerost (Batěk), 30. Přerost (Stegner). Rozhodčí: Matějka, Ďurian. Vyloučení: 0:0. Střely: 31:36. Diváci: 40. Hala: sportovní hala Základní školy Františkovy Lázně. Sestava Sport Clubu Klatovy: Zástěra - D. Kollros, Stegner, Brettschneider, Turhobr, Vítovec, Batěk, H. Kollros, Kožený, Slavych, Strejc, J. Skřivan, Přerost, M. Skřivan, Jílek. Trenér: Jiří Veselý.

Sport Club Klatovy - FbŠ Slavia Plzeň B 6:1

Třetiny: 0:0, 1:0, 5:1. Branky a nahrávky: 24. Stegner (H. Kollros), 27. Kožený (M. Skřivan), 27. Turhobr (Kollros), 28. H. Kollros (Kožený), 32. M. Skřivan (H. Kollros), 34. Strejc (Turhobr) - 34. Mikánek (Řehoř). Rozhodčí: Matějka, Ďurian. Vyloučení: 0:0. Střely: 31:22. Diváci: 40. Hala: sportovní hala Základní školy Františkovy Lázně. Sestava Sport Clubu Klatovy: Zástěra - D. Kollros, Stegner, Brettschneider, Turhobr, Vítovec, Batěk, H. Kollros, Kožený, Slavych, Strejc, J. Skřivan, Přerost, M. Skřivan, Jílek. Trenér: Jiří Veselý.

Ostatní výsledky dalšího letošního turnaje 2. regionální ligy dorostu: Florbal Tachov - FbC Plzeň B 11:3, FbC Plzeň B - USK Akademik Cheb 2:11, SK Jiskra Domažlice - Florbal Tachov 3:5, USK Akademik Cheb - SK Jiskra Domažlice 2:4, FbŠ Slavia Plzeň B - FBŠ Gorily Plzeň Tlučná 5:2, FBŠ Gorily Plzeň Tlučná - FbC Otavské Vydry 3:4, FbC Otavské Vydry - Florbal Sokolov 4:0.

