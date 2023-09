Na začátku září se v Plzni uskutečnil kvalitně obsazený turnaj Gorila Cup, který proběhl pod taktovkou pořádajícího FBŠ Gorily Plzeň. Do hlavní západočeské metropole odcestovali také mladí a natěšení florbalisté Sport Clubu Klatovy, kteří v kategorii dorostenců válčili v kombinované sestavě dorostenců a starších žáků. A přestože výsledkovou díru do světa neudělali, svým přístupem rozhodně nezklamali.

Sport Club Klatovy na Gorila Cupu. | Foto: Florbal Klatovy

Klatovští mladíci se v základní skupině utkali s týmy Paskov Saurians, Prague Tigers a domácími Gorilami z Plzně. „Věkový rozdíl hráčů ostatních týmů byl bohužel velice znatelný, i přesto kluci nevypustili jediný souboj. Ve skupině jsme bohužel skončili poslední,“ poznamenal trenér Tomáš Joachimsthaler.

I proto šly Klatovy do béčkové vyřazovací části, ale ani tam se jim výsledkově nedařilo. „V prvním kole postupové části nás čekal FBC DDM Děčín, který nám turnaj bohužel ukončil,“ posteskl si kouč, jenž si však z Gorila Cupu vzal především to pozitivní. „Kluci zaslouží pochvalu za to, jak k zápasům přistupovali a za snahu plnit naše úkoly. Nám trenérům to ukázalo věci, na kterých budeme muset s hráči ještě zapracovat. Hráčům díky za reprezentaci klubu a rodičům za skvělou podporu,“ doplnil kouč Tomáš Joachimsthaler.

