Ale teď zpátky k Lukášovi. Jak s florbalem začínal, co řadí mezi své dosavadní největší florbalové úspěchy? Talent z Klatov se rozpovídal v pravidelné rubrice klatovského klubu na sociální síti Facebook, kde nechal čtenáře mírně nakouknout pod pokličku svého florbalového, ale i osobního života.

Lukáši, prozradíš nám, kdy jsi s florbalem začínal?

Už v první třídě na kroužku v DDM v Klatovech, kde mě vedla Pavla Vlčková.

Jak ses dostal do florbalového klubu v Klatovech?

Do týmu mě přivedl Honza „Bača“ Hořký, který trénoval mého bráchu (Tomáš Joachimsthaler – pozn. redakce). Já se na něj i s rodiči jezdil často dívat. Na jednom turnaji mě Honza oslovil, jestli bych to také nechtěl přijít zkusit do Klatov. Po prvním tréninku jsem zjistil, že mě florbal vlastně baví víc než fotbal, který jsem v té době hrával. Takže jsem se rozhodl věnovat florbalu naplno.

Jakou školu studuješ? A dá se studium s florbalem vůbec skloubit?

Studuji prvním rokem Obchodní akademii v Klatovech. Jde mi to zatím celkem dobře, ale samozřejmě, že to může být vždycky lepší. Mým cílem do budoucna je úspěšně složit maturitu. A florbal se školou? Časově to zvládám dobře, protože bydlím kousek od haly (úsměv).

Jaký je tvůj doposud největší florbalový zážitek?

Určitě účast na Prague Games v roce 2019, kde jsme postoupili do osmifinále. A pak také play-off první dorostenecké ligy, ve kterém jsme odehráli dva zápasy s FBŠ Bohemians Praha. Posledním nezapomenutelným zážitkem je účast na dorosteneckých výběrech 2020 v daleké Ostravě.

Jak vidíš svou florbalovou budoucnost? Máš nějaké ambice ve své kariéře? Myslíme hráčský posun, kariéru trenéra, arbitra…

Ve florbale bych se chtěl neustále zlepšovat a vytáhnout Klatovy do lepších soutěží. O kariéře rozhodčího jsem dříve přemýšlel, ale to už bych časově asi nezvládal.

Prozradíš nám, co rád děláš ve svém volném čase?

Kromě školy trávím všechen svůj volný čas florbalem, a když ne tím, tak s rodinou (úsměv).

Závěrečná otázka pro inspiraci. Čím nejúspěšněji zabíjíš volný čas v době pandemie koronaviru a přísných vládních opatření?

Hlavně školou. Jelikož nám teď zase všechno zavřeli, tak trávím hodně času také s rodinou, hraním her a často si volám s kamarády…

Autoři: Jan Polomis, Martin Mangl