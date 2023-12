Další kolo Ligy starších žákyň pro Prahu a Středočeský kraj mladým florbalistkám Sport Clubu Klatovy nevyšlo podle představ. Ve sportovní hale v Novém Strašecí totiž prohrály všechny tři zápasy a domů odjížděly v poněkud pochmurné náladě. Svěřenkyně trenéra Radka Mašáta nestačily na Black Angels, domácí tým i Wizards DDM SO Praha 10.

Starší žákyně Sport Clubu Klatovy. | Foto: Florbal Klatovy

„Proti Black Angels to byl z naší strany hodně ospalý výkon. Navíc jsme si nepohlídali hráčky před naší bránou, zahazovali jsme šance a měli příliš zbytečných ztrát na středu hřiště. Soupeřky byly lepší a po zásluze uspěly," uznal trenér Radek Mašát po porážce 2:7. „Ve druhém zápase proti domácí TJ Sokol Nové Strašecí jsme se odvážili hrát na míčku, dostali jsme se do vedení, ale to se nám nepodařilo udržet a nakonec jsme prohráli 2:3, což náš dost mrzí. V posledním utkání o udržení druhého koše proti Wizards DDM SO Praha 10 bylo naopak od začátku jasné, že soupeřky mají více chuti zvítězit. Prohra 2:7 bez většího odporu je toho důkazem," posteskl si kouč klatovských florbalistek.

Mladým florbalistům se dařilo, v lázních porazili Vydry i Gorily s Tlučnou

„Celkově se nám tento turnaj příliš nepodařil. Pozitivem je, že jsme se sešli v plném počtu a na hřišti se prostřídaly všechny hráčky. Holky se přesvědčily, že je potřeba vylepšit techniku a mnoho dalšího. Příští kolo nás čeká v Plzni, tedy v domácím prostředí. Snad nás bude zdobit bojovnost a chuť zvítězit. Děkujeme fanouškům za podporu, a hráčky si zaslouží poděkování za snahu," doplnil.

VIDEO: Florbalistky FbC Otavské Vydry na rokycanském turnaji nebodovaly