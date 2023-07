Druhým hracím dnem ve sváteční čtvrtek pokračoval florbalový Prague Games, jeden z největších mládežnických turnajů v Evropě, který se každoročně koná v několika pražských halách za účasti stovek českých týmů, ale i výběrů ze Švédska, Finska, Švýcarska či Slovenska.

Florbalistky do 14 let - Sport Club Klatovy. | Foto: Prague Games

Oproti středě se ve čtvrtek dařilo klatovským žákyním do 14 let, které porazily slovenský Tvrdošín, a pak v šestnáctifinále šokovaly favorizované Bulldogs Brno. Moravanky díky trefám Šindelářové se Šlaisovou porazily těsně 2:1.

V osmifinále ovšem podlehly Kysuckému Novému Mestu, a tak je v pátek od 13.30 hodin čeká v hale Hamr na Braníku čtvrtfinále B proti švédskému celku Nynäshamns IBK. Proti seveřankám se Klatovanky mimochodem utkají na turnaji už podruhé, v základní skupině (ve středu) s nimi padly 0:5.

Florbalistky do 14 let - Sport Club Klatovy.Zdroj: Prague Games

Osmifinále pavouka B si v pátek (od 11.50 hodin v hale na Vinohradech) zahrají klatovští florbalisté do patnácti let, kteří ve čtvrtek odehráli tři zápasy s bilancí jedné výhry a dvou porážek. Na turnaji pokračují i florbalisté do čtrnácti let z klubu FBC Otavské Vydry (TJ Sokol Sušice), kteří od 12.50 v hale ve Vršovicích odehrají osmifinále B proti favorizovanému Tatranu Střešovice.

Čtvrteční výsledky na Prague Games

Sport Club Klatovy B15: Sport Club Klatovy - Tsunami Z. Bystrica (Slovensko) 1:8, SK Meťák České Budějovice - Sport Club Klatovy 1:3, SKV - Sport Club Klatovy 5:2. Sport Club Klatovy G14: Sport Club Klatovy - Zug United G14 white (Švýcarsko) 1:5, Florbalový klub Tvrdošín (Slovensko) - Sport Club Klatovy 2:4, Bulldogs Brno - Sport Club Klatovy 1:2, MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto (Slovensko) - Sport Club Klatovy 4:0. FBC Otavské Vydry B14: FBC Otavské Vydry - Snipers Bratislava (Slovensko) 0:6, FBŠ Bohemians zelení - FBC Otavské Vydry 0:5 kontumačně, UNITE - FBC Otavské Vydry 10:0.

