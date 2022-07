Klatovské florbalistky si užily i mimoflorbalové aktivity.Zdroj: Florbal Klatovy

V semifinále pak sice podlehly švýcarskému Zugu 0:3, ale bronzové medaile byly na světě. „Bronzové medaile holkám sluší. Pro dívky to byla velká zkušenost z turnaje, který ve světě nemá co do velikosti konkurenci a za rok se snad vrátíme silnější a připravenější. Každý takový turnaj dodá hráčkám i trenérům nejen zkušenosti, ale také sebevědomí a motivaci do další práce,“ uvedl pro klubový web hlavní trenér Radek Mašát, jemuž v hlavním městě pomáhal také jeho kolega Jiří Klouda.

Klatovské florbalistky přivezly z prestižního turnaje v Praze bronzové medaile.Zdroj: Florbal Klatovy

„Moc děkujeme soupeřům, pořadatelům, našim fanouškům, panu Pittrovi a paní Chalupové za pomoc při doprovázení družstva po celou dobu turnaje, ale nejvíce hráčkám za jejich bojovnost,“ dodal na závěr. Turnaj v kategorii mladších žákyň (do 12 let) nakonec vyhrál polský výběr Sportpoland Olimpia Osowa Gdaňsk, který ve finále porazil klatovské přemožitelky z Zugu 3:2.

